Canoë-Kayak

Coupe du monde de canoë-kayak - A Pau, Denis Gargaud Chanut décroche enfin l'or : son run victorieux à domicile en vidéo

COUPE DU MONDE - Le réveil du champion. En quête d'un premier succès en Coupe du monde cette saison, le champion olympique 2016 Denis Gargaud Chanut a conclu son week-end parfait à Pau par une victoire en C1, sa première cette saison. Le leader des Bleus a devancé Luka Bozic et Benjamin Savsek. Les autres Français Nicolas Gestin et Mewen Debliquy terminent respectivement 4e et 7e.

00:02:08, il y a 2 heures