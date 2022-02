Eric Frenzel en connaît un rayon en matière de Jeux Olympiques. Champion olympique de combiné nordique à trois reprises, bilan auquel il faut ajouter une médaille d’argent et deux de bronze, l’Allemand a vécu plusieurs vies aux Jeux. Mais celle qu’il est en train de découvrir est tout autre. Et celle-là, Frenzel s'en serait bien passé. Contrôlé positif à son arrivée à Pékin, le quintuple vainqueur de la Coupe du monde mène une course contre la montre et contre le covid alors que son entrée en lice est prévue pour mercredi, sur le tremplin normal.

Ad

Depuis que l'écouvillon a rendu son verdict, comme son compatriote Terence Weber, il attend de pouvoir présenter deux tests PCR négatifs à 24 heures d’intervalle, comme le demande le protocole sanitaire mis en place durant ces Jeux Olympiques. Dimanche, il a fait part de son quotidien d’isolé, en gardant le moral, tout de même. "Ça fait trois jours que je suis en isolement. Je peux faire du sport et la nourriture est ok. Je dois être patient maintenant, confie-t-il à Eurosport, ennuyé d’avoir été frappé au pire moment par le virus. La situation est très embêtante car je ne serai probablement pas prêt (pour mercredi). Mais j'espère qu'il y a encore assez de temps pour bien préparer mes deux autres épreuves (grand tremplin et épreuve par équipe).

Pékin 2022 Frenzel, triple champion olympique de combiné nordique, testé positif et forfait HIER À 07:43

Après des mois à faire attention, à demander à sa famille d'en faire autant, le mal lui est tombé sur le coin du nez, là où il s'y attendait le moins, pense-t-il. "J’ai probablement été en contact avec le virus à Seefeld, lors de l’étape de Coupe du monde. J’étais pourtant dans une zone où l’on pouvait penser que l’on était à l’abri. L’athlète qui a été testé positif était négatif en arrivant. C’est pour cela qu’on ne peut pas le blâmer. Ça peut tomber sur tout le monde. Le virus est invisible. Personne n’a une étiquette sur la tête : 'J’ai le covid'. "J’ai fait tout ce qu’il fallait pour éviter le virus pendant deux ans. J’arrive aux Jeux et ça me tombe dessus”, a-t-il épilogué, fataliste.

Des pistes au village olympique : Laffont nous plonge dans les coulisses des JO

Pékin 2022 Norvège : Riiber positif au Covid, Boe cas contact 03/02/2022 À 14:37