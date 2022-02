Combiné nordique

JO Pékin 2022 - "Il est dans sa bulle" : l'incroyable erreur de Riiber au combiné nordique

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER - Doublé norvégien sur le combiné nordique au terme d'une course à rebondissement avec cette erreur invraisemblable de Riiber qui se trompe de chemin alors qu'il était en tête et un finish exceptionnel. On en parle dans l'Heure Olympique avec Jason Lamy-Chappuis et Guillaume di Grazia. Suivez les Jeux Olympiques de Pékin en intégralité sur Eurosport !

00:04:09, il y a 3 heures