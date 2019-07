A’Ali prend déjà rendez-vous pour le Prix Morny

Qui dit sprint, dit Grande-Bretagne. Il n’est pas question de Tour de France, actuellement loin de Deauville, avec une arrivée à Foix hier, mais d’une domination à peu près identique à celle de l’équipe Sky dans la Grande Boucle ces dernières années. En France, les Pur-sang britanniques de deux ans s’amusent et ce fut encore le cas hier à Deauville. La réunion devait avoir lieu à Maisons-Laffitte mais la piste a été jugée impraticable en milieu de semaine.

Un favori qui justifie son statut

Tout juste un mois après avoir remporté les Norfolk Stakes (Gr.2) et laissé une belle impression lors du meeting Royal Ascot, A’Ali a découvert le sol français à l’occasion du Prix Robert Papin (Gr.2). Parti prudemment, le fils de Society Rock a refait son retard mètre après mètre dans la phase finale pour doubler My Love’s Passion, qui semblait partie pour la gloire. Sous la poigne de Lanfranco Dettori, A’Ali s’est imposé avec près d’une longueur d’avance sur la protégée de Yann Barberot. En trois sorties, il n’est encore jamais sorti du podium, avec deux victoires et une deuxième place. Jolie, entraînée par Andrea Marcialis, a pris la troisième place. «Après un mauvais départ, il a bien fini», a déclaré Lanfranco Dettori au micro d’Equidia. «Il a un petit modèle mais il est très fort.»

Dettori toujours aussi fort en France

Le jockey star italien poursuit son extraordinaire réussite en France. En onze courses, le double tenant du titre du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, avec Enable, s’est imposé à sept reprises, remportant notamment deux Groupes 1: le Grand Prix de Saint-Cloud avec Coronet et le Qatar Prix Jean Prat avec Too Darn Hot. A’Ali devrait logiquement revenir sur ce même hippodrome le dimanche 18 août pour le Darley Prix Morny. S’il parvient à s’imposer sur la ligne droite normande de 1.200m, le talentueux poulain britannique rejoindra Unfortunately (2017) et Reckless Abandon (2012), les deux derniers auteurs du doublé Papin-Morny. L’élève de Simon Crisford a permis à la coalition britannique de signer une septième victoire sur les dix dernières éditions de ce Groupe 2.

Impulsif reste invaincu en 2019

Encore très vert malgré ses quatre ans, Impulsif, qui n’a disputé hier que la septième course de sa carrière, a montré qu’il avait l’étoffe des tous bons. Le représentant de la casaque Godolphin a tenté sa chance dans un Groupe pour la première fois. Bien lui en a pris puisque le pensionnaire d’André Fabre, monté par Mickaël Barzalona, s’est imposé dans le Prix Messidor (Gr.3). L’entraîneur a inscrit son nom pour la treizième fois au palmarès de cette épreuve, trente-cinq ans après sa première victoire avec Mille Balles. Impulsif a signé un troisième succès en autant de courses cette année, dominant surtout des chevaux de très bon niveau comme Trais Fluors, deuxième, et Study of Man, troisième. En 2018, ce dernier avait remporté le QIPCO Prix du Jockey Club. On pourrait revoir Impulsif au cours du meeting estival deauvillais.