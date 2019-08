Advertise confirme la domination britannique à Deauville

3-0. C’est le score en faveur de la Grande-Bretagne face à la France dans les Groupes 1. Depuis le début de l’été à Deauville, sur la côte Fleurie, les entraîneurs anglais raflent tout ce qui se présente à eux. Dimanche, on n’a pas changé une équipe, du moins un pays qui gagne. Et encore une fois, tout en haut du podium, on a retrouvé Lanfranco Dettori.

Logique vainqueur

Favori des bookmakers après ses belles performances du printemps, à savoir une victoire dans la Commonwealth Cup à Ascot et sa deuxième place derrière Ten Sovereigns dans la July Cup, Advertise n’a pas manqué ses débuts sur le sol français. Très à l’aise sur les distances de 1.200 à 1.400m, dur «comme un anglais», il semblait parfaitement taillé pour ce Prix de Maurice de Gheest, disputé sur 1.300m. Jamais loin de la tête, le cheval de trois ans entraîné par Martyn Meade a produit son effort à quatre cents mètres de la ligne d’arrivée. Bien que penchant un coup à gauche, un coup à droite, Advertise a gardé une petite avance sur Brando qui a produit deux cents derniers mètres tonitruants. Space Blues a terminé à la troisième place.

Montée en puissance

Déjà lauréat à l’âge de deux ans d’un Groupe 1, les réputés Phoenix Stakes au Curragh, Advertise a confirmé ses qualités en signant une troisième victoire à ce niveau de compétition. Il n’a fait que répéter sa grande performance à Royal Ascot, où il avait facilement dominé ses congénères. Il a remporté là son cinquième succès en neuf sorties. Jusqu’à présent, il n’est sorti qu’une seule fois du podium. C’était lors de sa rentrée, dans les 2000 Guinées, dont il avait terminé quinzième sur dix-neuf, sur 1.600m, une distance trop longue pour lui. «Je suis absolument ravi», a déclaré l’entraîneur à Racing TV. «Nous étions confiants en venant ici mais être trop confiant peut produire des effets pervers. Pour la suite, comme possibilités, il y a Haydock (7 septembre, ndlr), les Champions Day à Ascot (19 octobre, ndlr) ou la course de 1.400m programmée le jour de l’Arc (Prix de la Forêt, ndlr). Nous allons prendre notre temps pour nous décider afin qu’Advertise termine de la plus belle des manières.»

Dettori… encore !

Lanfranco Dettori aime la France, et plus encore la Normandie. Pour cause, cet été, la star italienne y a déjà gagné trois des quatre plus grandes courses, à savoir le Qatar Prix Jean Prat avec Too Darn Hot, lequel s’est blessé hier et sera voué à la reproduction, le Darley Prix Robert Papin avec A’Ali et ce LARC Prix Maurice de Gheest. En l’espace de neuf semaines, Frankie a glané douze Groupes 1. Associé à de véritables champions, il bluffe encore le monde hippique du haut de ses quarante-huit ans. Début août, il point à dix unités du record de vingt-deux Groupes 1 établi par Ryan Moore en 2016 et 2017.

Débâcle française

Côté tricolore, les spécialistes attendaient Polydream, tenante du titre et invaincue sur la ligne droite deauvillaise. Placée dans le mauvais wagon, côté corde, elle n’a jamais semblé dans le coup et a terminé à la septième place. Seul Spinning Memories, quatrième, a sauvé l’honneur des locaux. L’élève de Pascal Bary a été le cheval entraîné en France à terminer dans le top cinq. Pour une première tentative au niveau Groupe 1, sa performance a été jugée bonne.