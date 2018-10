Aidan O’Brien rafle presque tout à Newmarket

À Ballydoyle, lieu mythique où Aidan O’Brien façonne ses champions, le champagne a dû couler à flot après ces deux jours presque parfaits qui a vu l’Irlandais remporter les deux Groupes 1 et deux des trois Groupes 2 au programme. Passage important pour les galopeurs de deux ans, les Cheveley Park Stakes et les Middle Park Stakes n’ont pas échappé à la famille O’Brien pour la deuxième année consécutive.

Fairyland pointe le bout de son nez

Déjà lauréat avec Mohawk en début de programme, le duo père-fils formé par Aidan et Donnacha O’Brien a poursuivi son récital avec une courte mais belle victoire dans les Cheveley Park Stakes (Gr.1). La fille de Kodiac a gardé un nez d’avance sur The Mackem Bullet au passage du poteau, signant un quatrième succès en cinq sorties. Vainqueur des Lowther Stakes (Gr.2) fin août à York, elle n’a fait que progresser au fil de ses sorties, offrant ce Groupe 1 à Aidan O’Brien pour la deuxième fois seulement, après Brave Anna l’an passé.

Ten Sovereigns toujours invaincu

Ten Sovereigns, le fils de No Nay Never, a conservé son invincibilité à l’issue d’une belle lutte avec Jash dans les Middle Park Stakes (Gr.1). Le protégé d’Aidan O’Brien a enchaîné une troisième victoire en trois courses après ses très faciles succès au Curragh, le 25 août et le 1er septembre, par sept et quatre longueurs d’avance. L’entraîneur irlandais est devenu le plus titré dans cette épreuve avec cinq victoires. À noter que Ten Sovereigns fait déjà partie des favoris pour les 2000 Guinées 2019. Les bookmakers ont aimé l’impression, la presse britannique également. «Il a beaucoup de vitesse», a déclaré Aidan O’Brien au RacingPost. «Même si Donnacha (O’Brien, son jockey, ndlr) l’a trouvé un peu vert, il n’a rien lâché. C’était excitant de le voir à l’œuvre dans un Groupe 1 et juger de son niveau car nous ne savions pas ce qu’il valait auparavant.»

O’Brien puissance 2, Stoute ramasse le dernier

Dans les deux Groupes 2 de vendredi, Aidan O’Brien a connu une réussite diverse. Ainsi, Just Wonderful a facilement remporté les Rockfel Stakes (Gr.2) sur la distance de 1.400m. La fille de Dansili a laissé une sublime impression et imité sa mère, Wading, lauréate de cette même course en 2011. Kevin Buckley, représentant de la casaque Tabor-Smith-Magnier ne tarit pas d’éloge à son sujet dans les colonnes du RacingPost: «Elle l’a vraiment fait facilement. Aidan O’Brien l’a toujours beaucoup appréciée.» Dans les Joel Stakes, disputé par un effectif très réduit de cinq partants seulement, Mustashry a pris le meilleur sur Zabeel Prince. L’élève de Sir Michael Stoute a poursuivi sa belle année avec une troisième victoire en quatre courses, dont deux Groupes. Enfin, samedi, Aidan O’Brien a inscrit son nom pour la sixième fois au palmarès des Royal Lodge Stakes. Mohawk a succédé à un certain Roaring Lion, impressionnant en 2017 et à Frankel, vainqueur en 2010. L’Irlandais a même signé un triplé, Sydney Opera House terminant deuxième et Cape of Good Hope, troisième.