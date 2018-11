Almond Eye et Lemaire signent un exploit majeur au Japon

Tout simplement phénoménale! En Europe et aux États-Unis, Enable a conquis le public par ses performances. Mais en Asie, il se pourrait bien qu’Almond Eye en fasse tout autant. Lauréate de la Triple Couronne Japonaise, exploit réalisé notamment par Orfèvre, deuxième du Prix de l’Arc de Triomphe en 2012 et 2013, la pouliche de trois ans se présentait au départ de la Japan Cup, course de prestige disputée en association avec Longines, invaincue en quatre sorties dans sa carrière. Pour maximiser ses chances de succès, la pensionnaire de Sakae Kunieda était associée à Christophe-Patrice Lemaire, leader au nombre de succès au Japon. Face à elle, se dressaient treize concurrents dont Capri, cinquième de l’Arc de Triomphe, et le tenant du titre Cheval Grand, monté par Cristian Demuro.

Almond Eye, cheval le plus rapide du monde

Devant un public venu en nombre, Almond Eye a profité de son numéro à la corde favorable pour se placer derrière le leader Kiseki. Très rythmée, cette épreuve a mis hors course beaucoup de chevaux, déjà actionnés par leurs partenaires. Dans la ligne droite, l’outsider Kiseki n’a rien lâché rien, mais la grande favorite a offert une véritable de vitesse dans son dos. Décalée par le jockey français, la fille de Lord Kanaloa l’a déposé pour l’emporter par un peu moins de deux longueurs. Almond Eye reste donc invaincue en cinq sorties. Mieux encore, elle s’est emparée par la même occasion du record de la course en 2’20’’6, détenu jusque-là par Alkaased en 2005. Il s’agit également du record du monde sur le parcours des 2.400m piste en gazon ! Pour sa part, son entraîneur Sakae Kunieda a remporté cette épreuve pour la première fois.

Christophe Lemaire, meilleur jockey au Japon

Jockey français, Christophe Lemaire a obtenu sa licence au pays du soleil levant en 2015. Trois ans plus tard, il multiplie les succès et se rapproche du record de 212 établi en 2005 par Yutaka Take, puisqu’il en compte déjà 199. Dimanche, il a réalisé la même prouesse qu’Olivier Peslier en obtenant son deuxième sacre dans la Japan Cup après celui conquis en 2009 avec Vodka. Heureux au micro du Racing Post, Christophe Lemaire se tourne désormais vers le futur avec la championne nipponne : «Elle est excellente. L’allure était rythmée mais elle s’est bien détendue. Je savais que Kiseki ne lâcherait rien donc j’ai attendu jusqu’au trois cents derniers mètres pour me décaler devant lui. L’an prochain, nous devrons considérer une participation à l’Arc.» Enable, double tenante du titre et présente en 2019, Sea Of Class, magnifique deuxième cette année, et Almond Eye, qui pourrait donc orienter sa carrière vers ce prestigieux Groupe 1. Bref, on salive déjà d’une confrontation entre ces trois reines.