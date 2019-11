Ambition et Célestin règnent sur la ville rose

C’était la «Der». Lundi, l’hippodrome de Toulouse a accueilli, comme de tradition, la dernière course de plat de l’année de niveau Groupe de l’année en France. Les dames et demoiselles s’étaient donné rendez-vous dans le Sud-Ouest pour un combat disputé sur un terrain jugé lourd.

Au-dessus du lot

Et c’est Ambition, une des locales de l’étape, qui a tiré son épingle du jeu pour s’imposer brillamment dans le Prix Fille de l’Air. Montée à la perfection par Mickael Barzalona, dans le dos du leader Tosen Gift, la fille de Dubawi s’est retrouvée en troisième position à l’entame de la dernière ligne droite. Gênée, elle n’a pu placer sa pointe de vitesse que dans les cent cinquante derniers mètres pour s’imposer avec autorité. La protégée de Xavier Thomas-Demeaulte a signé la plus belle victoire de sa carrière dans ce Groupe 3. Lundi, elle a franchi le poteau en tête pour la deuxième fois de sa carrière en six sorties. Cette bien nommée Ambition, qui peut en avoir l’année prochaine, a débuté sa carrière début avril par une troisième place à Tarbes, avant de célébrer son premier succès le 24 septembre à Bordeaux Le Bouscat, et elle restait sur une bonne troisième place dans une Listed à Toulouse, courue sur une distance plus longue (2.400m contre 2.100 ici). «Ce sont des belles épreuves à courir», a déclaré Xavier Thomas-Demeaulte au micro d’Equidia. «Quand on a les chevaux pour, c’est bien de les amener à ce niveau. Nous avons eu le meilleur des parcours et le jockey m’a dit avoir eu de bonnes sensations. De fait, elle a parfaitement jailli quand elle a eu le passage.»

Célestin, de quoi rêver en 2020

Il en est un qui a époustouflé le public mais aussi les spécialistes du galop français. Son nom: Célestin. Deuxième pour ses débuts en compétition le 7 octobre à Compiègne, ce fils du bon Dabirsim, vainqueur des Prix Morny et Jean-Luc Lagardère en 2011, montait de plusieurs échelons ce lundi. Même pas peur pour ce pensionnaire de Fabrice Chappet, qui a tracé une ligne droite de toute beauté pour remporter le Critérium de Languedoc (Listed) avec plus de six longueurs d’avance sur Big Boss Man. «Le poulain était vraiment au-dessus», a déclaré Pierre-Charles Boudot à Equidia. «Il a une bonne aptitude pour ce terrain. Il nous avait fait plaisir à Compiègne. Aujourd’hui, il a confirmé et c’est bien pour l’année prochaine.»

Célestin a succédé au palmarès à de très jolis noms comme Heuristique (2016) et Watch Me (2018), vues au niveau Groupe 1 par la suite. Cette dernière a même remporté sa course au plus haut niveau de compétition, les Coronation Stakes, lors du meeting Royal Ascot 2019. S’il évolue bien cet hiver, Célestin peut nourrir des ambitions similaires. Vu qu’il est déjà à l’aise sur le mile, la Poule d’Essai des Poulains serait la suite logique.