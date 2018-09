Antoine Griezmann se détend auprès de son cheval de course

À seulement quarante-huit heures du match le plus important de la première partie de saison, le derby opposant le Real Madrid à l’Atlético de Madrid, l’attaquant français a assisté hier après-midi à la course de Hooking sur l’hippodrome de Lyon-Parilly. Son protégé, un poulain de deux ans, a terminé quatrième du Critérium de Lyon, épreuve majeure de la journée. À l’issue de cette course, Antoine Griezmann s’est exprimé sur son compte twitter, ravi de «ce nouveau monde» qu’il découvre un peu plus chaque jour.

Le champion du monde français connaît une très belle réussite depuis ses premiers investissements dans le monde des courses, depuis un an, avec six victoires en plat et deux au trot. À l’heure actuelle, il est le propriétaire de cinq galopeurs entraînés chez Philippe Decouz et de deux Trotteurs stationné chez Ludovic Peltier, deux écuries d’Auvergne-Rhône-Alpes, non loin de Mâcon, ville dont il est originaire.