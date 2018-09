Au revoir Alpha Centauri et Saxon Warrior…

Il y a des semaines noires que l’on préfère oublier. La semaine dernière, les lauréats de Groupe 1 ont payé un lourd tribut avec les arrêts de carrière de la championne de Jessica Harrington, Alpha Centauri et celui de Saxon Warrior, protégé d’Aidan O’Brien. Poet’s Word, le vainqueur des Prince of Wales’s et des King George, est sur la touche pour une durée indéfinie. Les terrains, si particulier cette année à cause d’un hiver-printemps très humide et d’un été très chaud, pourraient en partie expliquer cette hécatombe.

« L’étoile » Alpha ne brillera plus

Alpha Centauri aura enthousiasmé le monde des courses en 2018 par sa classe, ses victoires, sa facilité à mettre K.-O. tous ses adversaires ou presque, puisqu’elle a terminé sa carrière par une défaite dans les Matron Stakes (Gr.1). Battue par Laurens, «reine» du Prix de Diane Longines, la nouvelle championne de l’écurie Niarchos n’a pu défendre pleinement ses chances. On retiendra d’elle ses quatre Groupes 1 remportés consécutifs: Irish 1000 Guinées, Coronation Stakes, Falmouth Stakes et le Prix Jacques Le Marois. Le 13 août, le public français a eu la chance d’acclamer la championne sur la ligne droite de Deauville. Blessée à un boulet, elle achève donc sa carrière à l’âge de trois ans avec six victoires en dix courses. «Ce n’est pas une grosse blessure», a déclaré Alan Cooper, manager de Flaxman, à la presse britannique. «On espère maintenant la voir réussir une belle carrière comme poulinière.»

Saxon Warrior touché dans les Irish Champions Stakes

«Il s’est abîmé le tendon durant la course. C’est une grosse désillusion car c’était un cheval extraordinaire», a dit Aidan O’Brien à l’Irish Times. On ne refera pas le match des Irish Champions Stakes où Roaring Lion a gardé un nez d’avance sur Saxon Warrior, mais que ce serait-il passé sans la blessure du cheval irlandais, supposément survenue durant la course? Difficile à dire mais le fils de Deep Impact aurait pu épingler un troisième Groupe 1 à son palmarès après le Racing Post Trophy Stakes en 2017 et les 2000 Guinées. Lui aussi aura marqué l’année 2018 sur toutes les distances, de 1.600m à 2.400m avec une troisième place dans l’Irish Derby et une deuxième place dans le Coral Eclipse et bien évidement cette si courte défaite dans les Irish Champions Stakes. Il se dirige sans surprise vers une carrière d’étalon à Ballydoyle, le mythique centre d’entraînement irlandais d’Aidan O’Brien.

Longue absence (au minimum) pour Poet’s Word

Cette ligne droite d’Ascot, dans les King George and Queen Elizabeth Stakes, restera comme l’une des plus belles luttes de l’année. Poet’s Word avait dominé Crystal Ocean après 300m épiques, réalisant le doublé Prince of Wales’s Stakes-King George. Le Pur-sang de cinq ans de Sir Michael Stoute aurait dû conclure cette année avec une participation aux Champions Stakes fin octobre à Ascot. Il s’arrête sur une deuxième place dans les Juddmonte International Stakes (Gr.1), battu par l’incontournable Roaring Lion. L’entourage de Poet’s Word n’a pas encore annoncé une retraite mais cette blessure semble sonner le glas de la carrière du double lauréat de Groupes 1. Les stars anglo-irlandaises ne sont pas toutes sur la touche, bien heureusement, mais ces trois absences appauvriront un peu les belles joutes automnales.