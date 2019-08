Battaash bat le record d’Europe du kilomètre et Stradivarius signe un doublé dans la Lonsdale Cup

Japan et Crystal Ocean s’étaient déjà livré un duel de toute beauté lors du premier jour du Yorkshire Ebor Festival. Le lendemain, Enable avait réussi d’exceptionnels adieux à la Grande-Bretagne en triomphant dans les Yorkshire Oaks. Lors de la troisième réunion, qui s’est jouée jeudi, ce n’est pas un mais deux vainqueurs qui ont ébloui les spectateurs de l’hippodrome de York. Il y a d’abord eu les Nunthorpe Stakes, un Groupe 1 qui se disputait sur un kilomètre. Un duel semblait se dessiner entre Battaash et Ten Sovereigns, l’impressionnant vainqueur des July Cup Stakes (Gr.1). Mais la confrontation n’a jamais eu lieu. Rapidement en tête, Battaash a imprimé un rythme très élevé. Le protégé de Charles Hills n’a attendu personne et a ridiculisé l’opposition, devançant de trois longueurs Soldier’s Call et So Perfect. Venu à l’extérieur, Ten Sovereigns a craqué dans les derniers mètres et n’a pris que la sixième place. Le chronomètre a affiché le temps de 55’’90, nouveau record d’Europe du kilomètre! Le fils de Dark Angel ne l’a pas volé, étant allé chercher cet exploit tout seul. L’ancien record, 56’’16, était détenu depuis 1990 par Dayjur.

Les Flying Five Stakes avant le Prix de l’Abbaye de Longchamp

Cette année, Battaash aurait pu rester invaincu en quatre sorties s’il n’était pas tombé sur un exceptionnel Blue Point dans les King’s Stand Stakes (Gr.1) à Ascot. Ces deux chevaux sont de loin les meilleurs de la discipline. Ainsi, Battaash a remporté son cinquième Groupe 1, le deuxième cette année après les King George Qatar Stakes à Goodwood. Le mâle de cinq ans monté par Jim Crowley a succédé au palmarès à Alpha Delphini.

«Je n’aurais jamais pensé que ce record serait battu», a expliqué Charles Hills au Racing Post. «Willie Carson (ancien jockey, ndlr) a dit que si un cheval pouvait le faire, c’était lui. Quand vous regardez York, vous pensez que cela devrait être idéal pour lui, mais parfois ces pistes ne conviennent pas à certains chevaux. Ils ne gèrent pas tous York. Cependant, il a de l’expérience maintenant et il fait tout bien. L’an dernier, nous n’étions pas entièrement satisfaits, mais cette année, il a été formidable.»

Battaash devrait désormais se diriger vers les Flying Five Stakes (Gr.1) en septembre au Curragh, puis Paris Longchamp lors du week-end de l’Arc pour participer au Prix de l’Abbaye de Longchamp, dont il avait pris la quatrième place en 2018. Ensuite, Charles Hills aimerait prendre la direction des Etats-Unis pour le week-end de la Breeders’ Cup le 1er et 2 novembre à Santa Anita.

Stradivarius empoche le jackpot dans la Lonsdale Cup

La Lonsdale Cup a réuni quatre galopeurs après le forfait de Magic Circle. Les Britanniques n’avaient d’yeux que pour Stradivarius, qui n’a pas déçu son entourage. Dans une course menée par Dee Ex Bee, le pensionnaire de John Gosden a patienté en troisième position. Dans la ligne droite, il est très facilement revenu sur l’animateur et Il Paradiso. Après les avoir débordés, il a facilement fait la différence en devançant d’un peu plus d’une longueur Dee Ex Bee et Il Paradiso. Si Enable est souvent le premier nom associé à John Gosden, Stradivarius est lui aussi en train de marquer les courses. Invaincu depuis neuf courses, il n’a plus connu la défaite depuis le 21 octobre… 2017 ! Au total, il a épinglé cinq Groupes 1 et cinq Groupes 2 pour plus de 2,5 millions d’euros de gains.

Stradivarius a conservé son titre dans cette course et a battu le record depuis le changement de distance de cette épreuve (3’27’’06). Comme l’an passé, son entourage a gagné un bonus d’un million de livres promis au cheval réalisant le triptyque Gold Cup-Goodwood Cup-Lonsdale Cup. «Frankie Dettori ne l’a pas laissé se relâcher avant le poteau car à Goodwood, il pensait que tout était fini», a expliqué John Gosden au micro de Racing Post. «Il est un peu comme son jockey. Il fait tout de lui-même. Il adore courir et jouer mais en même temps, c’est un professionnel. Tu dois le rendre heureux et il courra pour toi.»

Les bookmakers l’ont placé au betting pour le Prix de l’Arc de Triomphe, rêvant de le voir courir cette Mythique classique. Une chose est sûre, Stradivarius marque de son empreinte le monde des stayers à l’instar de Yeats, quelques années avant.