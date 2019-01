Belina Josselyn, la nouvelle reine de Vincennes

La crème des Trotteurs s’est réunie cet après-midi à Vincennes pour l’un des plus grands rendez-vous du calendrier. La quatre-vingt-dix-huitième édition du Grand Prix d’Amérique proposait un plateau d’exception avec dix-huit concurrents qui se sont affrontés sur les 2.700 mètres de la grande piste devant plusieurs milliers de personnes malgré des conditions climatiques maussades. Trois chevaux semblaient avoir la faveur du public: le double lauréat de la course Bold Eagle, le tenant du titre Readly Express et Belina Josselyn.

La course parfaite de Belina Josselyn

En début de course, Uza Josselyn, Readly Express et Davidson du Pont ont pris un départ volant. Ce dernier a décidé de se porter en tête tandis que Readly Express est resté à son extérieur. Belina Josselyn s’est positionnée juste derrière le Suédois. Dans une course rythmée, Readly Express a attaqué à l’intersection des pistes mais il est resté sous la menace des trois pensionnaires de Jean-Michel Bazire: Davidson du Pont, Looking Superb et surtout Belina Josselyn. La «ballerine» s’est décalée dans la ligne droite et une lutte splendide s’est engagée avec Readly Express et Looking Superb. Sur le poteau, la jument s’est finalement imposée, devançant son compagnon d’entraînement, tandis que le pensionnaire de Timo Nurmos s’est adjugé la troisième place.

Vingt ans après Moni Maker

Associée à Jean-Michel Bazire, Belina Josselyn obtient son premier sacre dans le Prix d’Amérique après avoir terminé deuxième en 2017 et quatrième en 2018. Elle inscrit pour la deuxième fois son nom au palmarès d’un Groupe 1, après le Prix de France l’an passé. Autre performance, elle devient la première jument à remporter le cette épreuve de prestige depuis Moni Maker en 1999 qui était drivée par… Jean-Michel Bazire. L’homme aux vingt Sulky d’Or a empoché l’Amérique pour la quatrième fois. «La jument était parfaite, on a gagné!», s’est exclamé le driver. «J’étais très confiant mais je ne voulais pas m’emballer car il y a quinze jours ce n’était pas une course. À l’entrée de la ligne, je n’y croyais pas trop car elle partait à droite. Lorsque je lui ai mis le bout du nez à gauche, elle est allée chercher la victoire.»

Jean-Michel Bazire au sommet de cette édition

«JMB» a réalisé un véritable tour de force dans ce Prix d’Amérique. Inconnu il y a quelques mois, Looking Superb a obtenu la deuxième place, associé à Alexandre Abrivard. «C’est beau ce qu’il réalise», explique le driver. «À mi-virage, je pensais gagner de deux longueurs. La jument est plus forte cette année. Pour moi, c’est magnifique aujourd’hui.» Après avoir mené, Davidson du Pont s’est montré très courageux pour conserver la quatrième place. Nul doute qu’il faudra compter sur lui lors de l’édition 2020. C’est la première fois depuis 1978 et Pierre-Désiré Allaire qu’un entraîneur s’octroie les deux premières places de la course.

Bold Eagle battu dès le départ

Après un mauvais départ, le double vainqueur de la course, Bold Eagle, n’a pas pu revenir sur les premiers. Après s’être rapproché à sept cents mètres de l’arrivée, le pensionnaire de Sébastien Guarato a craqué dans la ligne droite, terminant sixième. «Je me suis fait piéger au départ et je me suis retrouvé loin», admet Franck Nivard, son driver. «Le cheval court très bien. Si je m’étais retrouvé à la place de Belina Josselyn durant le parcours, peut-être que le classement aurait été différent.» Belina était bien la plus forte dans cette édition qui restera probablement comme l’une des plus relevées de l’histoire.