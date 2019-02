Belina Josselyn se balade dans le Grand Prix de Paris

Il y avait comme un doux parfum de conclusion du meeting d’hiver sur l’hippodrome de Vincennes. À une semaine de son terme, le Grand Prix de Paris résonnait comme un clap de fin dans le temple du trot. Après le forfait de Captain Sparrow, il n’était plus que onze à s’aligner sur la distance marathon de 4.150 m. Tous les regards étaient tournés vers Belina Josselyn. La lauréate du Grand Prix d’Amérique n’avait guère à se méfier que de son compagnon d’écurie Looking Superb et de Carat Williams.

La délivrance après l’inquiétude

À cinq minutes du départ, Jean-Michel Bazire semblait inquiet. Le multiple Sulky d’Or a avoué que sa championne n’était pas très souple à l’échauffement, ce qui serait dû à une petite gêne. La confiance s’est alors transformée en crainte pour ses supporters. Après un premier tour de la grande piste plutôt calme, les hostilités ont débuté. Bahia Quesnot a contré Looking Superb qui souhaitait prendre la tête de la course. Une bagarre s’est engagée entre les deux chevaux, Junior Guelpa laissant finalement le dauphin du Prix d’Amérique prendre les devants. Une escarmouche qui a fait du mal à ces deux concurrents. Toujours vue à proximité de la tête, Belina Josselyn a placé une banderille dans le dernier virage. Looking Superb n’a rien pu faire et la «Ballerine» s’est envolée dans la ligne droite. Derrière elle, le surprenant Tony Gio a terminé fort pour prendre la deuxième place. Toujours placé derrière la lauréate, Carat Williams n’a pu obtenir mieux que le troisième rang.

Belina au sommet

Belina Josselyn a remporté le troisième Groupe 1 de sa carrière, après le Prix de France en 2018 et le Prix d’Amérique cette année. Elle devient ainsi le dixième cheval à remporter les trois épreuves reines dans une carrière. Quant à Jean-Michel Bazire, il inscrit pour la sixième fois son nom au palmarès de cette course, qu’il a gagné à trois reprises avec Jardy et deux fois avec Up And Quick. «Belina a bien accéléré à cinq cents mètres de l’arrivée», a déclaré Jean-Michel Bazire au micro d’Equidia. «Nous avons perdu de la souplesse au fil de l’hiver. Au heat, elle n’était pas très rassurante mais cela a fonctionné malgré tout. Nous avons connu un bon parcours. Maintenant, elle va bien se reposer.» Belina Josselyn restera définitivement comme la star de ce meeting d’hiver.