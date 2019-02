Belina Josselyn seule au monde dans le Prix de Paris?

Le meeting d’hiver a apporté son lot d’émotions aux fans de trot, entre une Belina Josselyn héroïque dans le Prix d’Amérique et un Readly Express impérial dans le Prix de France. Le Prix de Paris, programmé ce dimanche, est la dernière grande épreuve pour ces champions. Cette course de niveau Groupe 1 réunit cette année douze partants pour un marathon long de 4.150 m. À noter que l’entourage de Bold Eagle et Readly Express ont privilégié le Grand Critérium de vitesse de la Côte d’Azur, programmé le 10 mars à Cagnes-sur-Mer, et que Davidson du Pont a pour objectif le Prix de Sélection. Du coup, Belina Josselyn semble avoir la voie libre. La lauréate du Prix d’Amérique trouvera néanmoins sur sa route son dauphin Looking Superb. Les deux compagnons d’entraînement ont rapidement été disqualifiés dans le Prix de France. La jument a déjà terminé quatrième de ce Groupe 1 en 2017 et deuxième en 2018. En cas de sacre, la «Ballerine» deviendrait le dixième cheval à remporter Prix d’Amérique, Prix de France et Prix de Paris durant sa carrière.

Carat Williams en l’absence de Bold Eagle ?

Pour contrer l’armada de Jean-Michel Bazire, l’entourage de Carat Williams a axé tout son meeting d’hiver sur ce marathon. Non placé dans le Prix d’Amérique, il a terminé quatrième du Prix de Paris l’an passé après une magnifique fin de course. Sa dureté et son finish sont des atouts indéniables dans ce marathon. Le mâle de sept ans drivé par David Thomain n’a cependant plus gagné depuis le 9 novembre 2017. Il permettrait à Sébastien Guarato de remporter pour la troisième fois cette course après Roxane Griff en 2012 et Bold Eagle en 2017.

Bahia Quesnot et Cash Gamble en challenger, Uza Josselyn en préparation

Derrière la lutte entre ces trois chevaux, notons la présence d’Uza Josselyn. Deuxième du Prix de France, elle sera drivée sagement afin de la préparer au mieux pour le Critérium de vitesse de la Côte d’Azur. Disqualifié en 2018, Cash Gamble devrait se plaire sur cette longue distance. Cheval froid, il sera associé à Jean-Philippe Monclin mais doit rassurer par rapport à sa dernière sortie. La participation de Bahia Quesnot, invitée surprise du Prix d’Amérique, a longtemps été incertaine. Déferrée des quatre pieds et associée à Junior Guelpa, elle est douée d’une tenue à toute épreuve et a déjà battu Carat Williams dans le Prix de Belgique.

Belina Josselyn a émerveillé de sa classe ce meeting d’hiver, tout comme son entraîneur Jean-Michel Bazire. À elle maintenant de le clôturer de la plus belle des façons et d’entrer un peu plus dans l’histoire des courses.