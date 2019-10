Billesdon Brook crée la sensation à Newmarket

En marge du magnifique week-end du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe à Paris Longchamp, Newmarket a été le théâtre des Sun Chariot Stakes. Neuf concurrentes étaient au départ, dont Laurens. Côté Françaises, Henri-Alex Pantall avait délégué deux protégées: Crown Walk et Madeleine Must. Rapidement placée en tête, Laurens, la championne entraînée par Karl Burke, a imprimé son rythme. Dans les deux cent cinquante derniers mètres, la quintuple lauréate de Groupes 1 a complètement cédé pour laisser l’avantage à Veracious. Après l’avoir pistée durant toute la course, Billesdon Brook a surgi et a devancé d’une longueur et demie la pensionnaire de Sir Michael Stoute. Iridessa, toujours dans le groupe de tête, a terminé troisième.

Le 6 mai 2018, sur ce parcours, Billesdon Brook avait été affichée à plus de 60/1 et s’était imposée devant Laurens dans les 1000 Guinées. La fille de Champs Élysées n’avait pas confirmé au cours de l’année, ne prenant que quelques places d’honneur. Cette année, Billesdon Brook s’est surtout distinguée dans des catégories inférieures. Sa meilleure performance date du 2 août à Goodwood, dans un Groupe 3 où elle s’était imposée devant Perfection et Jubiloso. De retour en Groupes 1, elle a offert à Richard Hannon son deuxième sacre dans cette épreuve après celui de Sky Lantern en 2018.

Sean Levey tient ici la jument de sa carrière puisque c’est elle qui lui a offert ses deux Groupes 1. «Je ne peux pas dire combien c’était spécial pour moi», a commenté le jockey au micro de Racing Post. «Les propriétaires la gardaient à l’entraînement et ils n’avaient pas à le faire après avoir gagné les Guinées, il n’y avait aucune nécessité. Je pense que c’est sa meilleure performance, car elle l’a fait très facilement.» Si Sean Levey tient ici le meilleur cheval de sa carrière, Lanfranco Dettori sera lui en selle sur la jument de sa vie à ce dimanche après-midi à Paris Longchamp. Une certaine… Enable!