Bipolaire, le triplé d’une nouvelle icône dans le Prix La Haye Jousselin

Un combat de boxe. Qui ira au bout de ses limites après 5.500m de course sur un terrain très lourd? C’est la question que tout le monde se pose au début de la ligne droite du Prix La Haye Jousselin, dimanche à Auteuil. Carriacou, Ebonite, Bipolaire. Trois chevaux pour un sacre. Le premier, lauréat du Grand Steeple-Chase de Paris, porte son attaque en premier. Ses deux adversaires le suivent de près. Après le saut de l’avant-dernier obstacle, Carriacou semble accuser le coup et la lutte se lance alors entre Ebonite et Bipolaire. Après la dernière difficulté, les deux chevaux ne se quittent plus, allant jusqu’à se frôler. Comme deux boxeurs, ils se rendent coup pour coup et le gris Bipolaire finit par faire plier la jument Ebonite. Gaëtan Masure savoure. Le protégé de François Nicolle vient de remporter un troisième Prix La Haye Jousselin, comme Milord Thomas juste avant lui.

Une fin d’année 2017 au sommet

Le 27 avril 2014 à Lyon Parilly, Bipolaire débute en compétition avec Gaëtan Masure. Âgé de trois ans, cet Autre Que Pur Sang finit cinquième d’une course de plat, loin derrière ses rivaux. S’ensuivent trois courses entre septembre et octobre. Aucune victoire mais des places, bien loin d’attirer l’attention. François Nicolle décide de faire débuter Bipolaire sur les haies à Nantes. Associé à Thomas Gueguen, il s’impose facilement avec un bon style. Le fils de Fragant Mix enchaîne par un nouveau succès pour ses débuts à Auteuil. L’éclosion interviendra en steeple-chase. Impressionnant vainqueur sur la butte Mortemart, il enchaîne en laissant une belle impression dans le Prix Triquerville, la première Listed de sa carrière. Il connaît sa première défaite en fin de saison sur les obstacles avec une quatrième place dans le Prix Morgex (Gr.3), battu par So French.

S’il ne connaît pas de véritable coup d’éclat en 2016, malgré une victoire dans une Listed, Bipolaire va se révéler aux yeux des observateurs en 2017. Troisième et cinquième, telles sont les places obtenues par Bipolaire lors des préparatoires au Grand Steeple-Chase de Paris. Après sa victoire dans le Prix William Head, sa participation est actée pour ce grand événement. Cinquième tout près du podium, la machine Bipolaire est lancée pour l’automne. Vainqueur d’une Listed et de son premier Groupe 3, le beau gris s’offre le scalpe de Milord Thomas dans le Prix La Haye Jousselin. Une performance sensationnelle qui ne sera pas sans lendemain.

Grand Steeple-Chase 2018, le gros échec

L’année 2018 est axée sur un objectif: un succès dans le Grand Steeple-Chase de Paris. Après deux places dans les préparatoires, François Nicolle mise tout sur le Groupe 1 phare du printemps. Un all-in comme au poker qui va se transformer en terrible désillusion. Dès le premier obstacle, après à peine deux cents mètres de courses, Bipolaire chute. Le rêve s’envole. Stupéfaction dans le clan du cheval, François Nicolle ayant confessé lors d’un entretien à Eurosport.fr en avoir nourri des «cauchemars». Mais les champions se relèvent toujours d’une désillusion. Bipolaire prépare l’automne en quête d’un doublé dans le Prix La Haye Jousselin. Après deux courses de haies, il se présente au départ du Groupe 1 en position de challenger face à Saint Goustan Blue. La ligne droite est sublime entre les deux chevaux mais Bipolaire porte un coup de rein fatal à son adversaire et s’impose une nouvelle fois. Celui qui porte la casaque Détré offre alors à Jonathan Plouganou son premier Groupe 1.

Bipolaire tient sa revanche

En 2019, l’objectif est simple: réussir le doublé Grand Steeple-Chase de Paris – Prix la Haye Jousselin. La préparation se déroule à la perfection avec un succès en haies et une troisième place dans le Prix Murat, loin derrière Crystal Beach. Une semaine avant la course, François Nicolle ne cache pas sa confiance, avouant avoir appris des erreurs de 2018. «Cette année, nous sommes bien armés pour le Grand Steeple-Chase de Paris. Pour autant, cela reste une course d’obstacles… donc rien n’est fait. Normalement, Bipolaire ne tombe pas. L’an passé, il a sauté un peu fort, s’est retrouvé sur les talons de ses adversaires et n’a pu éviter la chute. Il s’est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment… Il faut de la chance pour gagner ces courses et également avoir un bon parcours, un bon jockey et un bon cheval.» Tous les ingrédients semblent réunis, mais Bipolaire tombe sur un grand Carriacou. Deuxième, il devra une nouvelle fois patienter avant de s’imposer dans ce Groupe 1.

Évidemment, la suite logique est la tentative de triplé dans le Prix la Haye Jousselin. Après deux parcours très encourageants en haies, Bipolaire va donc prendre sa revanche sur Carriacou. Dans un terrain très lourd et en plein automne, le gris de huit ans se transcende et règne en maître dans le Prix La Haye Jousselin.

Cinq ans et demi après l’avoir lancé sur le plat, Gaëtan Masure se retrouve à remporter avec lui la plus belle course du second semestre. Avec plus de 1,5 millions de gains et treize succès en trente-trois courses, Bipolaire entre un peu plus au panthéon des cracks de l’obstacle. Désormais, les regards sont tournés vers le printemps 2020 et ce Grand Steeple-Chase de Paris qui lui ouvrira peut-être enfin son palmarès…