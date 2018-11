Bipolaire, un double succès

Entrer dans l’histoire de la plus belle course de l’automne à Auteuil est et restera un grand moment. C’est ce qu’a réalisé Bipolaire dimanche après-midi sur la Butte Mortemart. Le galopeur de sept ans paré de la casaque Détré a rejoint Le Pontif, Remember Rose et Rubi Ball, doubles vainqueurs de ce Groupe 1, mais reste encore loin de Milord Thomas, triple vainqueur, et de la légende Al Capone II, lauréat à sept reprises entre 1993 et 1999.

Une préparation aux petits oignons

Malheureux, avec la chute de son protégé dès la première haie, le 20 mai lors du Grand Steeple-Chase de Paris, sommet des courses d’obstacles, l’entourage de Bipolaire n’avait qu’un seul objectif: laver l’affront cet automne en conservant son titre dans La Haye Jousselin. Pour arriver jusqu’à «la belle», le hongre de sept ans a pris des chemins de travers… en haies. En effet, il a été revu en compétition mi-septembre dans le Prix d’Angers, qu’il a facilement remporté. Puis il s’est classé troisième du Prix Claude le Lorrain-Joseph Audon, une Listed d’un bon niveau. Préparé gentiment sur les haies, sans être trop poussé dans ses retranchements, Bipolaire a été critiqué mais il a montré ce dimanche 4 novembre qu’il restait la référence du steeple cette année.

Au-dessus du lot

Faciles tout au long de la course, bien cachés au sein du petit peloton de sept concurrents, Jonathan Plouganou et Bipolaire ont passé la deuxième et la troisième vitesse lors du second passage de la célèbre rivière des tribunes, impeccables sur chaque saut. Personne n’a pu suivre le rythme de l’élève de François Nicolle après la dernière haie. Il a dominé le jeune Saint Goustan Blue, futur star du steeple d’Auteuil et le vieux Milord Thomas, qui n’a pas démérité. «Le cheval était monté en condition, on l’a rarement eu comme ça», a déclaré Jacques Détré, son propriétaire, au micro d’Equidia. «Le meilleur a gagné, on a vu une très belle course. On tire la quintessence de ce cheval et j’espère que sa carrière va encore un peu se prolonger.»

Et maintenant, le Grand Steeple ?

Son jockey du jour Jonathan Plouganou – Thomas Gueguen, son jockey habituel, était suspendu – a remporté pour l’occasion son premier Groupe 1, lui qui fut Cravache d’or en 2013. «J’ai été facile toute la route», a-t-il déclaré à Equidia. «François (Nicolle) m’avait dit de prendre mon temps, qu’il avait un gros finish. C’est un champion!» Pour Bipolaire, qui prendra huit ans en 2019, le chemin est tout tracé. S’il n’est pas touché par la poisse des champions – de nombreux sont sur la touche cet hiver –, il tentera d’épingler le Grand Steeple-Chase de Paris en mai prochain. Mais la route est longue d’ici là…