Blue Point entre dans l’histoire du meeting Royal Ascot

Magique, historique, spectaculaire, le meeting Royal Ascot manque de superlatifs pour le décrire. Pour cette dernière journée, un cheval voulait marquer l’histoire dans les Diamond Jubilee Stakes: Blue Point. En début de semaine, le cheval entraîné par Charlie Appleby avait remporté les King’s Stand Stakes. Cette fois-ci, il fallait confirmer sur 1.200m. Durant la course, l’outsider Kachy a pris un départ volant et a imprimé un rythme élevé. Dans son dos, Blue Point était dans un canter. À trois cents mètres de l’arrivée, le champion est passé à l’attaque, semblant se balader. Dernier durant une bonne partie de l’épreuve, Dream of Dreams a trouvé une ouverture providentielle au centre et a fini très fort. Au passage du poteau, il a échoué d’une tête face au cheval monté par James Doyle.

Blue Point, seize ans après Choisir

Blue Point a donc réalisé l’exploit de remporter deux épreuves lors du meeting Royal Ascot. Avant lui, Choisir en 2003 ou encore Diadem en 1920 avait réussi cette prouesse. Le pensionnaire de l’écurie Godolphin va encore plus loin en explosant de six dixièmes le record de la course (1’11’’42), détenu jusqu’alors par The Tin Man en 2017. Pour le tandem James Doyle-Charlie Appleby, il s’agit tout simplement d’une première victoire dans ce Groupe 1. La casaque Godolphin n’avait gagné qu’une fois cette course en 1995 avec So Factual. Blue Point a obtenu son quatrième succès à ce niveau de compétition et demeure invaincu cette saison en cinq sorties.

«J’ai pensé faire les deux courses après un excellent travail la semaine dernière avant les King’s Stand», a admis Charlie Appleby au micro du Racing Post. «Nous l’avons depuis qu’il a deux ans et il a été phénoménal. Tout le mérite revient à l’équipe à la maison. Il va prendre sa retraite cette année, c’est une superstar!» Âgé de cinq ans, le fils de Shamardal devrait donc terminer sa carrière en fin de saison.

City Light jamais dans la course

Blue Point a dû résister à la magnifique fin de course de Dream of Dreams. Le pensionnaire de Sir Michael Stoute était invaincu cette année en deux sorties et montait de catégorie. Représentant la France, City Light a terminé à la neuvième place. Mieux parti que l’an passé, le protégé de Stéphane Wattel n’a jamais semblé dans la course. Le fils de Siyouni n’est peut-être pas dans le même état de forme qu’en 2018 où il avait été battu de très peu dans cette épreuve.

Defoe continue de prendre du galon

La deuxième course qui a retenu l’attention hier était les Hardwicke Stakes (Gr.2). Après le forfait de Lah Ti Dar, ils n’étaient plus que huit en lice. Dans une course menée par Salouen, les deux favoris Defoe et Masar ont patienté vers la fin du peloton. Dans la ligne droite, Mirage Dancer est venu dans un canter mais le protégé de Roger Varian a placé une accélération digne des grands champions, non sans pencher un peu dans son effort. Il a ensuite résisté jusqu’au bout à la belle fin de course de Nagano Gold. Ainsi, Defoe a signé un doublé Coronation Cup-Hardwicke Stakes inédit. De retour au plus haut niveau après un passage à vide, il a permis à Roger Varian et Andrea Atzeni d’épingler pour la première fois ce Groupe 2. Le mâle de cinq ans a succédé au palmarès à Crystal Ocean. «C’est un formidable cheval», s’est réjoui Roger Varian au micro du Racing Post. «Il s’améliore avec l’âge et c’est un plaisir de l’entraîner. J’ai pensé qu’il était capable d’affronter les meilleurs. Espérons que nous l’aurons au top pour les King George. Nous sommes très excités pour le reste de la saison.»

Christophe Soumillon tout près du succès

Deuxième, Nagano Gold a réussi une magnifique performance après avoir été gêné au départ par Masar. «Cela m’a coûté la course», a estimé son jockey Christophe Soumillon. Le protégé de Vaclav Luka a couru pour la première fois hors de France. Troisième du Prix d’Hédouville (Gr.3) à Paris Longchamp, il semble en plein progrès. Mirage Dancer venait facilement dans la ligne droite mais a quelque peu manqué de dureté, finissant troisième. Après avoir failli tomber au départ, Masar a terminé cinquième pour sa rentrée. Le lauréat du Derby d’Epsom 2018 n’a pas pu soutenir la comparaison dans la ligne droite. «Ils ne sont pas allés si vite que nous avons été un peu pris de vitesse», analyse James Doyle. «Il s’est bien comporté mais n’avait couru depuis un an. J’espère simplement qu’il ne s’est pas fait mal et que nous reverrons ce qu’il peut faire ensuite.»

Dettori et O’Brien toujours au sommet

Après cinq jours d’émotions, le meeting Royal Ascot a refermé ses portes. Du côté des jockeys, Lanfranco Dettori a terminé tête de liste avec six succès à la clé dont trois Groupes 1. L’Italien n’avait plus dominé le classement des jockeys depuis 2004. Chez les entraîneurs, Aidan O’Brien a marqué de son empreinte le meeting pour la dixième fois, avec cinq victoires. Son plus beau succès a été le sacre de Circus Maximus dans les St James’s Palace Stakes (Gr.1). Côté français, il faut évidemment retenir la victoire de Watch Me, entraînée par Francis-Henri Graffard et montée par Pierre-Charles Boudot, dans les Coronation Stakes (Gr.1).