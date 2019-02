Blue Point et Poetic Charm impressionnent à Meydan

Broyer du bleu. Chaque semaine, sur le gazon ou le dirt émirati de l’hippodrome de Meydan, près de Dubaï, on ne voit que du bleu. Ce bleu, c’est bien évidement celui de la casaque du Sheikh Mohammed ben Rachid al-Maktoum, émir de Dubaï, vice-président et Premier ministre des Émirats arabes unis et célèbre propriétaire de l’écurie Godolphin. À Meydan, ils jouent à domicile avec un seul objectif, celui de ne laisser aucune miette à leurs adversaires. Et jeudi, les Bleus ont encore frappé avec deux victoires dans les deux courses majeures du jour, le Meydan Sprint (Groupe 2) et le Balanchine (Groupe 2).

Blue Point fait mieux qu’en 2018

Le fils de Shamardal n’avait jusqu’ici jamais gagné à Meydan, c’est désormais chose faite. Deuxième du Meydan Sprint l’an passé, battu d’une tête, Blue Point a cette fois atomisé la concurrence avec une victoires nette et sans bavure. Son plus proche concurrent, Faatinah, a terminé à cinq longueurs. Non partant devant les boîtes lors de l’Al Quoz Sprint (Gr.1) en 2018, le pensionnaire de Charlie Appleby tentera dans cinq semaines de conjurer le mauvais sort. Il devrait être sans aucun doute le grand favori lors de la journée de la Dubaï World Cup. Il visera un deuxième titre dans un Groupe 1, neuf mois après son sacre dans les King’s Stand Stakes à Ascot.

La balade de Poetic Charm

Grande favorite chez les bookmakers, Poetic Charm a bien tenu son rang dans le Balanchine, Groupe 2 pour juments sur 1.800m. La fille de Dubawi a signé à cette occasion le septième succès de sa carrière, le deuxième à ce niveau de compétition, un mois après une victoire dans le Cape Verdi, sur ce même hippodrome. Poetic Charm, entraînée par la révélation 2018, Charlie Appleby, s’était fait connaître en France avec une victoire dans le Prix de la Cochère (Listed), début septembre à Paris Longchamp, et une deuxième place dans le Prix de Lieurey (Gr.3) lors du meeting estival deauvillais. La suite? Une possible participation au Dubaï Turf, Groupe 1 sur la distance, le samedi 30 mars.

Vazirabad se prépare pour le grand jour

Le triple tenant du titre de la Dubaï Gold Cup (Gr.2), Vazirabad, affute sa préparation selon un article paru sur le site du Dubaï Racing Club. Son mentor, Alain de Royer Dupré, a annoncé la rentrée prochaine de son champion des longues distances. Blessé à Ascot dans la Gold Cup à cause d’un terrain trop léger, le fils de Manduro retrouve des sensations : «Il va très bien», a déclaré son entraîneur. «Physiquement tout va bien mais je reste attentif à ses jambes. Il est resté six mois sur la touche mais maintenant il est de retour. Il va à aller à Deauville puis Saint-Cloud effectuer les derniers galops avant de retourner à Dubaï.»