Blue Point impressionnant et Capezzano prend rendez-vous à Meydan

Il n’est pas encore question de prestige mais pas loin. Pour cela, il faudra patienter jusqu’au samedi 30 mars, mais ce Super Saturday constituait un rendez-vous important dans l’optique de la réunion de la Dubaï World Cup. Samedi, le majestueux hippodrome de Meydan proposait deux courses de niveau Groupe 1, un Groupe 2 et trois Groupes 3.

Barzalona renoue avec les succès de très haut niveau

Associé à Capezzano, Mickael Barzalona a survolé cet Al Maktoum Challenge – Round 3 (Groupe 1), préparatoire à la grande Dubaï World Cup (Gr.1). Malgré le numéro 9 dans les stalles, le cheval d’origine américaine a pris les devants au prix d’un gros effort. Le hongre de cinq ans a ensuite contrôlé la course avant de repartir dans la ligne droite pour s’imposer très facilement. Il n’a toujours pas connu la défaite en 2019 et devient l’un des favoris à la prochaine Dubaï World Cup après ses succès de trois, quatorze et neuf longueurs. À noter que le jockey français n’avait plus gagné au niveau Groupe 1 depuis septembre 2018 et le Qatar Prix Vermeille avec Kitesurf. «Capezzano fait ça très bien! J’ai fait un gros effort pour mener la course et j’ai été chanceux parce qu’il respirait correctement. Quand je lui ai demandé d’y aller à fond, il a vraiment bien répondu», a-t-il déclaré au micro de Dubai Racing Channel. Thunder Snow, tenant du titre de la Dubaï World Cup, a pris la deuxième place de cette course où il effectuait rentrée, lui qui n’avait pas été revu en compétition depuis sa troisième place dans la Breeders’Cup Classic, le 3 novembre.

Dream Castle, la patte Soumillon

Christophe Soumillon ne pouvait repartir des Émirats arabes unis sans un Groupe 1. Ce fut chose faite dans la dernière course du programme, le Jebel Hatta. Le jockey belge, multiple Cravache d’Or française, s’est imposé avec Dream Castle, entraîné par Saïd ben Suroor. Il est venu à bout d’un bon Wootton, ancien pensionnaire de Henri-Alex Pantall. Le fils de Frankel reste invaincu cet hiver en trois courses et pourrait jouer un grand rôle dans le Dubaï Turf (Gr.2). Sur Dubai Racing Channel, Christophe Soumillon n’a pas caché sa satisfaction : «Ses deux dernières courses ont été impressionnantes alors j’étais confiant aujourd’hui. Il a regardé un peu autour de lui sur la piste mais il a bien répondu et je suis content de lui. C’est un cheval complètement différent de ce qu’il était l’année dernière quand il était entier.»

Blue Point futur star du sprint?

À cinq ans, Blue Point semble avoir pris une autre dimension, et quelle dimension! Vainqueur des King Stand’s Stakes (Gr.1) en juin 2018 à Royal Ascot, le fils de Shamardal poursuit son bel hiver avec une deuxième victoire en deux courses. Il s’est imposé avec trois longueurs d’avance sur Ekhtiyaar dans le Nad Al Sheba Turf Sprint, quelques semaines après avoir mis cinq longueurs à Faatinah. Non partant l’an dernier derrière les stalles de départ dans le Groupe 1 (Al Quoz Sprint), le champion de Charlie Appleby tentera de nouveau sa chance le 30 mars . Son jockey, William Buick est revenu sur la course de son protégé: «Il devient de plus en plus professionnel. C’est super de voir comme il canalise ses aptitudes et sa force! L’équipe a accompli un travail fantastique avec lui. Il a toujours été excitant, et sa confiance a grandi. Il sait à quel point il est bon.»

Muntazah surclasse l’opposition, Divine Image confirme

Dans le Burj Nahaar, labellisé Groupe 3, c’est Muntazah, entraîné par Doug Watson, qui a déposé ses adversaires. Le représentant de la casaque de Hamdam Al Maktoum s’est imposé avec dix longueurs d’avance sur Good Curry. Le fils de Dubawi a signé un deuxième succès cet hiver après celui du 14 février. Il peut maintenant aborder sereinement le Godolphin Mile (Groupe 2), épreuve où il avait terminé deuxième l’an passé. Enfin, Divine Image, élève de Charlie Appleby, n’a laissé aucune miette dans l’Al Bastakiya (Listed). Deuxième derrière la tricolore Silva fin janvier, elle a signé le troisième succès de sa carrière et apparaît comme la favorite du prochain UAE Derby (Groupe 2).