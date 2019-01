Bold Eagle vers le triplé dans un Prix d’Amérique indécis?

Au galop, le Prix de l’Arc de Triomphe est considéré comme la plus prestigieuse des compétitions hippiques. Le Grand Prix d’Amérique en est son pendant dans la discipline du trot attelé. Demain, l’hippodrome de Vincennes sera en ébullition. Cette épreuve de niveau Groupe 1 réunit la crème des Trotteurs. Sur les 2.700 m de la grande piste, dix-huit chevaux s’affrontent pour un sacre. Lauréat des éditions 2016 et 2017, Bold Eagle avait terminé deuxième derrière Readly Express l’an passé. Lors des préparatoires, le pensionnaire de Sébastien Guarato s’est imposé dans le Grand Prix de Bourgogne. Ses statistiques sur ce parcours sont impressionnantes: en douze courses, il s’est imposé à neuf reprises et n’a jamais terminé plus loin que quatrième. En cas de succès, il deviendrait le quatrième cheval à gagner trois fois cette course mythique après Uranie, Roquépine et Bellino II ainsi qu’Ourasi, qui l’a remportée à quatre reprises.

Readly Express, adversaire numéro un des français

Évidemment, il retrouvera son meilleur ennemi Readly Express. Tenant du titre, le cheval suédois détient le record de l’épreuve. Revenu à Vincennes lors du Grand Prix de Bourgogne, le pensionnaire de Timo Nurmos a été battu au sprint par Bold Eagle. Dans le Grand Prix de Belgique, le Trotteur suédois a couru ferré et terminé cinquième sans avoir tout donné dans la bataille. Associé à Björn Goop, il est invaincu en deux sorties sur ce parcours. Il sera une nouvelle fois la principale menace pour les Français.

Belina Josselyn vingt ans après Moni Maker?

Belina Josselyn a probablement offert la meilleure impression durant les préparatoires. Battue de peu dans le Grand Prix du Bourbonnais, la «Ballerine» de Jean-Michel Bazire a par la suite fini sixième du Grand Prix de Bourgogne, n’ayant pas connu un bon parcours. Lauréate, puis disqualifiée dans le Grand Prix de Bretagne pour avoir gêné un adversaire, elle a montré ce jour-là qu’elle était au top niveau. Aucune femelle ne s’est imposée dans le Prix d’Amérique depuis 1999. Cette année-là, il s’agissait de Moni Maker qui était associée à… Jean-Michel Bazire.

Bird Parker et Propulsion pour arbitrer les débats

Et si finalement un autre cheval venait surprendre les trois favoris au sprint? Bird Parker sera déferré des quatre pieds et associé à son fidèle partenaire Jean-Philippe Monclin. Non placé en 2017, sixième en 2018, il vient de s’imposer dans le Grand Prix de Belgique et semble plus sûr en termes d’allures qu’il y a quelques années. Le point d’interrogation reste Propulsion. Quatrième et troisième des deux dernières éditions, le pensionnaire de Daniel Reden a connu une préparation perturbée. Annoncé comme un potentiel lauréat du Prix d’Amérique, il a terminé deuxième en Suède lors de sa dernière sortie. Si le fils de Muscle Hill est à 100%, il va une nouvelle fois être très dangereux.

Pour terminer le tour d’horizon des partants, il ne faudra pas oublier Davidson du Pont, impressionnant vainqueur du Prix de Bretagne et invaincu en trois courses déferré des quatre pieds. Enfin, Delia du Pommereux a accompli deux fantastiques performances dans le Bretagne et le Bourbonnais. Avec un bon parcours et à proximité des premiers dans la ligne droite, elle peut mettre tout le monde d’accord. Bref, ce Grand Prix d’Amérique n’a jamais semblé aussi indécis et relevé. Place au spectacle!