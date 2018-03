« C’est le terrain qui parle », Matthieu Vincent

Eurosport.fr : Comment avez-vous géré la période de grand froid et la neige?

Matthieu Vincent : Concernant la piste en gazon, on laisse faire. Le travail a été fait en amont, en fin d’automne, avec une aération du sol. C’est avant l’hiver que l’engrais de fond est déversé. Nous réalisons deux passages.

Eurosport.fr : Où en êtes-vous actuellement?

M.V. : On sort juste de l’hiver depuis une dizaine de jours, et le printemps semble tardif. Nous avons donc réalisé une première tonte et un sur-semis, pour être précis. Il y a quinze jours de retard avec Deauville, qui en est déjà à quatre tontes. La période de pousse a du mal à venir à Chantilly et Maisons-Laffitte, mais le programme établi cet automne est respecté. Maintenant, c’est le terrain qui parle.

Eurosport.fr : Quelles sont les priorités à court terme?

M.V. : Il est très important de préserver la corde à Chantilly mais la piste n’est pas large donc nous jonglons suivant le nombre de partants. En cette fin de semaine, nous allons préserver six mètres. C’est le maximum que nous pouvons faire avec les courses prévues en ligne droite.

Eurosport.fr : Quels sont les retours des professionnels?

M.V. : Nous entretenons un dialogue continu avec les jockeys et les entraîneurs. Il faut écouter leurs attentes, mais c’est toujours le terrain qui parle. Pour ma part, j’aime avoir le ressenti en direct des professionnels objectifs et qui ont une expérience internationale. Et au cours de l’année, nous avons pas mal de contacts avec les responsables d’hippodromes européens, principalement les Britanniques et Irlandais.