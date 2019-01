C’est parti pour le meeting de plat de Cagnes-sur-Mer!

Le soleil dans le ciel, la Méditerranée à deux pas et les Alpes en toile de fond. Tel est le cocktail du traditionnel meeting d’hiver de plat de Cagnes-sur-Mer, qui débute ce lundi 14 janvier. Les chevaux de course d’obstacles ont laissé place à ceux de plat, tandis que les trotteurs poursuivent en alternance leur meeting jusqu’à mi-mars. La piste en gazon et la piste en sable fibré sont prêtes pour dix-neuf réunions, cent quarante-sept courses dont neuf Quinté+. Le point d’orgue sera la grande journée de clôture, le samedi 23 février, qui proposera une Listed, le Grand Prix du département des Alpes-Maritimes, première étape du Défi du Galop. L’autre belle réunion aura lieu le dimanche 10 février avec le Prix de la Californie et le Grand Prix de la Riviera Côte d’Azur.

La transhumance hivernale

Au-delà des locaux qui effectuent des courts déplacements depuis le nord de Marseille, plus précisément de Calas, de nombreux professionnels viennent profiter des installations de l’hippodrome de la Côte d’Azur. Ainsi, Christophe Ferland et Jean-Claude Rouget viennent de leur sud-ouest natal et les Franciliens Didier Prod’Homme, Nicolas Caullery et Matthieu Palussière déplacent une grande partie de leur écurie pour ce mois de compétition.

En 2018, la surprise Mickaëlle Michel

L’an passé, Mickaëlle Michel avait surpris la planète galop en terminant meilleur jockey du meeting. La jeune femme était alors entrée dans l’histoire des courses, avant de finir onzième du classement de la Cravache d’Or fin 2018. Mickaëlle Michel, créditée de seize succès, avait devancé Maxime Guyon (treize) et le duo Soumillon-Crastus (dix). Chez les entraîneurs, c’est le Cantilien Nicolas Caullery qui avait décroché la palme devant Didier et Pauline Prod’homme, Fabrice Vermeulen se contenant de la troisième place.

Les grandes dates à retenir

Samedi 10 février : Prix de la Californie (Listed) et Grand Prix de la Riviera Côte d’Azur (Listed).

Samedi 16 février : Prix Saonois (Listed).

Samedi 23 février : Grand Prix du département 06 (Listed).