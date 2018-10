Champions Day, un programme royal à Ascot

Pluie de Groupes ce samedi 20 octobre sur l’hippodrome d’Ascot. On les a vus tout au long de l’année 2018, alors place à présent au bouquet final! Deux semaines après le grand week-end parisien de l’Arc de Triomphe, cette journée ne devrait pas manquer de sel non plus. Pas moins de quatre courses de niveau Groupe 1 animeront cette réunion, avec un plateau exceptionnel dans chaque épreuve.

Cracksman avant les adieux

Il était annoncé comme «LE» favori de l’Arc de Triomphe au printemps. Après avoir remporté trois Groupes 1, Cracksman est ensuite devenu l’ombre de lui-même. Deuxième derrière Poet’s Word lors des Prince Of Wales’s Stakes (Gr.1) le 20 juin à Ascot, le pensionnaire de John Gosden n’a plus couru depuis. Dépendant de l’état des pistes, Cracksman n’a pu profiter de terrains souples cet été. Après l’avoir longtemps maintenu engagé dans l’Arc, l’entourage du fils de Frankel a finalement préféré qu’il coure le QIPCO Champion Stakes (Gr.1), qui sera par ailleurs la dernière course de sa carrière. Il tentera donc de réaliser le doublé dans cette épreuve dont il est le tenant du titre.

Face à lui, il y aura sept adversaires, dont Capri, cinquième de l’Arc, et Crystal Ocean, deuxième à Kempton. Entraîné par Aidan O’Brien, Capri a créé la surprise dans l’Arc en se montrant très bagarreur tout au long de la ligne droite. Le fils de Galileo pourra faire valoir sa fraîcheur, n’ayant couru qu’à trois reprises cette saison. Lauréat de ses trois premières courses en 2018, Crystal Ocean a, pour sa part, continué sur sa lancée en se classant deuxième des King George Stakes (Gr.1) derrière Poet’s Word fin juillet. Battu par Enable lors de sa dernière sortie à Kempton, il pourrait permettre à Sir Michael Stoute de remporter cette épreuve pour la quatrième fois, vingt-neuf ans après son dernier succès.

Un quatrième Groupe 1 pour Roaring Lion ?

Le plateau des Longines Queen Elizabeth II Stakes n’avait pas été aussi relevé depuis de nombreuses années. Quinze concurrents se disputent la victoire sur le mile, dont Roaring Lion et Laurens, multiples lauréats de Groupes 1 cette année. Entraîné par John Gosden, le premier cité en a remporté la bagatelle de trois lors de ses dernières sorties. Impressionnant le 15 septembre à Leopardstown lors des Irish Champion Stakes, il a produit une magnifique accélération pour devancer Saxon Warrior. Cette fois-ci, la distance sera plus courte et Laurens devrait être avantagée. Lauréate de quatre groupe 1, la championne de Karl Burke retrouvera sur son dos PJ McDonald, blessé depuis de longues semaines. Cependant, la fille de Syiouni débutera sur l’hippodrome d’Ascot. Dans cette épreuve, la France sera représentée par Recoletos. Lauréat du Prix du Moulin de Longchamp (Gr.1), le pensionnaire de Carlos Laffon-Parias sera monté par Olivier Peslier. Cependant, il n’a jamais véritablement brillé à Ascot en deux sorties, terminant septième et quatrième.

Lah Ti Dar en reconquête

Dans les Qipco British Champions Fillies & Mares Stakes, Lah Ti Dar tentera de retrouver le chemin du succès. Battue par Kew Gardens dans le St Leger, elle devra faire attention à la française Kitesurf. Lauréate de son premier Groupe 1, le Prix Vermeille, lors du week-end de l’Arc, la pensionnaire d’André Fabre va courir pour la première fois à l’étranger. Enfin, dans les British Sprint Stakes, The Tin Man et Librisa Breeze, six ans, vont s’offrir un duel lors duquel Harry Angel tentera de rassurer après ses deux mauvaises prestations.