Christophe Soumillon remporte au finish la Cravache d’Or

Décidément, ces deux-là ne se lâchent plus. Comme dans un combat de boxe, les deux meilleurs jockeys de l’Hexagone se sont rendu coup pour coup tout au long de l’année. Cette fois-ci, c’est Christophe Soumillon qui a enlevé la mise. Pourtant, la partie a été très difficile pour le Belge. Durant la majorité de l’année, Christophe Soumillon a couru derrière ses adversaires. Fin octobre, alors qu’il comptait une dizaine de succès de retard sur Pierre-Charles Boudot, il avait déclaré que tout restait possible. Sa prédiction s’est avérée juste puisqu’il a réalisé un mois de novembre époustouflant au terme duquel – le 26 précisément – il a repris la tête du classement. Touché, Pierre-Charles Boudot n’a cessé de perdre du terrain. Le mardi 18 décembre, il a finalement jeté l’éponge : «Ma saison 2018 se finit aujourd’hui. Bravo à Christophe Soumillon pour sa dixième Cravache d’Or», a alors annoncé le double lauréat de cette Cravache d’Or – en 2015 et 2016 – sur Twitter. L’épilogue d’un mano a mano époustouflant entre les deux champions.

Plus de Groupes 1 pour Boudot

Cette saison, Christophe Soumillon a obtenu cette dixième Cravache d’Or avec 184 victoires contre 173 pour son dauphin. Malgré un chiffre nettement en baisse – le Belge avait cumulé 306 succès en 2017, établissant un nouveau record d’Europe – le ratio reste impressionnant. En 1053 courses, il a affiché 17% de victoires et 66% de classements parmi les cinq premiers. Ses plus beaux succès restent le Critérium International avec Royal Meeting ou encore la Dubaï World Cup avec Thunder Snow. Pierre-Charles Boudot pourra se targuer d’avoir terminé meilleur jockey au classement des allocations, autrement dit de l’argent gagné, et d’avoir glané quatre Groupes 1 : le Grand Prix de Saint-Cloud avec Waldgeist, le Prix Jean Prat avec Intellogent, le Prix Marcel Boussac avec Lily’s Candle et le Prix de l’Abbaye de Longchamp avec One Master.

Maxime Guyon toujours là, Mickaëlle Michel se révèle

Derrière ce duo, le très régulier Maxime Guyon complète le podium. Avec 142 victoires, il a obtenu pour la dixième fois consécutive un accessit au classement de la Cravache d’Or, sans pour autant s’imposer. Mickaël Barzalona et Stéphane Pasquier totalisent 116 succès et terminent au pied du podium. Leader en début d’année, Mickaëlle Michel obtient finalement la douzième place avec 72 victoires. Elle fait nettement mieux que Delphine Santiago, qui avait cumulé 59 succès en 2017, et s’empare ainsi du record du nombre de victoires remportées par une femme sur une saison. Véritable révélation de 2018, elle est devenue la première pilote de courses de plat à remporter le meeting d’hiver de Cagnes-sur-Mer au nombre de victoires. Devenue professionnelle, elle devra confirmer ses résultats en 2019.