Cinq chevaux à suivre en ce week-end de l’Arc

Tornibush (Christophe Soumillon/Philippe Decouz) – Qatar Prix de la Forêt (Gr.1)

Demain, la casaque d’un champion du monde de football tentera de remporter une première course de niveau Groupe 1. Premier cheval au galop d’Antoine Griezmann, Tornibush ne cesse de progresser cette année. Depuis son acquisition par l’attaquant français, le fils de Dream Ahead a remporté cinq courses en sept sorties. Après s’être imposé dans une Listed le 20 juillet à Vichy, il a tenté sa chance dans un Groupe 2 à Baden Baden en Allemagne, terminant quatrième sans avoir eu un parcours limpide dans la ligne droite. Engagé dans le Qatar Prix du Pin, le 16 septembre à l’hippodrome de Paris Longchamp, Tornibush a épinglé le premier Groupe de sa carrière devant des éléments qu’il retrouvera demain sur le même parcours des 1.400 m. Cependant, le lot est nettement plus relevé avec la présence de Polydream, lauréate du Prix Maurice de Gheest (Gr.1), et d’étrangers aux dents longues, comme James Garfield et Gustav Klimt, entraîné par Aidan O’Brien. La victoire s’annonce indécise, mais les limites actuelles de Tornibush sont inconnues.

Anodor (Aurélien Lemaitre/Freddy Head) – Qatar Prix Jean-Luc Lagardère (Gr.1)

«Je n’avais jamais monté un cheval qui allait aussi vite.» Tels ont été les propos du jockey d’Anodor, Aurélien Lemaitre, après son succès dans le Prix des Chênes (Gr.3), le 9 septembre à Longchamp. Invaincu en deux sorties, le pensionnaire de Freddy Head, copropriétaire du poulain avec Jean-Louis Bouchard, fait forte impression depuis ses débuts. Poulain de deux ans facile à monter et doté d’une magnifique accélération, le fils d’Anodin se présente comme le cheval à battre dans le Qatar Prix Jean-Luc Lagardère. Cinq concurrents se dresseront sur sa route dont trois britanniques qui se présentent pour la première fois en France. Freddy Head tentera de remporter ce Groupe 1 pour la seconde fois, dix ans après la victoire de Naaqoos.

Rocques (Cristian Demuro/Fabrice Chappet) – Qatar Prix Marcel Boussac (Gr.1)

Cinq ans que la France attend de récupérer le Prix Marcel Boussac, remporté en 2014 et 2015 par Aidan O’Brien puis par Charlie Appleby ces deux dernières années. Les deux hommes seront une nouvelle fois représentés sur la grille de départ, respectivement par Pink Dogwood et Ceratonia. Mais les tricolores ne sont pas en reste avec la présence de l’invaincue Rocques. Lauréate de ses deux premières courses à Chantilly puis Clairefontaine, la porteuse de la casaque de Gérard Augustin Normand a devancé Ceratonia dans le Prix d’Aumale (Gr.3), qui se dispute sur le même parcours que ce Groupe 1. Pouliche facile à monter, elle retrouvera Cristian Demuro qui ne l’avait pas mené lors de sa dernière sortie. Rocques tentera de réaliser le doublé Aumale-Marcel Boussac, lequel n’a plus été réussi depuis Mary Linoa en 1988.

City Light (Christophe Soumillon / Stéphane Wattel) – Prix de l’Abbaye de Longchamp Longines (Gr.1)

«J’ai cru durant trente secondes que j’avais gagné un Groupe 1.» Stéphane Wattel a eu l’illusion de remporter les Diamond Jubilee Stakes cet été lors du meeting Royal Ascot. Battu d’un nez par Merchant Navy, City Light n’a toujours pas épinglé de Groupe 1. La chance va peut-être lui sourire dimanche dans le Prix de l’Abbaye de Longchamp Longines (Gr.1). Après cette deuxième place en Grande-Bretagne, le pensionnaire de la casaque Jean-Louis Bouchard a terminé cinquième du Prix Maurice de Gheest (Gr.1) le 5 août à Deauville. Lors de l’épreuve préparatoire à celle qu’il va disputer demain, City Light a été battu par Tantheem, qu’il va retrouver ici. Grand absent du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, Christophe Soumillon tentera de se consoler avec ce Groupe 1 qu’il n’a encore jamais épinglé à son palmarès de titan.

With You (Aurélien Lemaitre/Freddy Head) – Prix de l’Opéra Longines (Gr.1)

En pleine éclosion : voilà comment on pourrait qualifier la carrière de With You. Après deux succès lors de ses deux premières sorties en 2017, cette année, la pensionnaire de Freddy Head a effectué sa rentrée directement dans le Prix Saint-Alary (Gr.2) le 27 mai, battue par Laurens. Cinquième ensuite du Prix de Diane Longines (Gr.1) , With You a connu la consécration le 29 juillet à Deauville à l’occasion du Prix Rothschild (Gr.1). Sa dernière sortie, le 12 août dans le Prix Jacques le Marois (Gr.1), s’est soldée par troisième place derrière Alpha Centauri et Recoletos. De retour sur 2.000m, With You fera face à quinze concurrents dans ce Prix de l’Opéra Longines (Gr.1) dimanche. Le duo Head-Strawbridge tentera de faire aussi bien qu’avec We Are en 2014.