Circus Maximus et Blue Point, stars du premier jour à Royal Ascot

Il était 15h pile quand Élisabeth II, Sa Majesté la reine d’Angleterre, est apparue au début de la longue ligne droite de l’hippodrome d’Ascot. Le meeting Royal Ascot 2019 était donc lancé pour cinq jours exceptionnels de courses. Et dès le premier jour, les favoris ont été chahutés. Aidan O’Brien, lui, a déjà signé deux succès. Et les King’s Stand Stakes ont retenu l’attention avec une lutte épique entre Blue Point et Battaash.

Lord Glitters mate les favoris

La première épreuve du meeting Royal Ascot n’a pas souri aux favoris, loin de là. Lord Glitters, deuxième des Queen Anne Stakes (Gr.1) l’an dernier, a pris sa revanche pour s’imposer du minimum devant Beat The Bank et One Master, associée à Pierre-Charles Boudot. Le cheval de six ans entraîné par David O’Meara a remonté tout le peloton dans les quatre cents derniers mètres après avoir voyagé en dernière position. Il a ainsi remporté son premier Groupe 1 et confirmé sa bonne aptitude sur l’hippodrome d’Ascot (six courses pour deux victoires et trois places d’honneur). Troisième du Dubaï Turf fin mars à Meydan, le fils de Whipper venait de décevoir dans les Lockinge Stakes (treizième sur quatorze). Il avait été battu à la régulière à Newbury par Mustashry, Laurens et Accidental Agent. Aucun de ces derniers n’a pris une place dans les cinq premiers cet après-midi. Lord Glitters a permis à David O’Meara et Daniel Tudhope de remporter leur huitième Groupe 1, le premier à Ascot. Les favoris ont tous déçu à l’image de la championne Laurens, seulement sixième, et de Mustashry, septièmen qui n’a jamais pu changer de vitesse dans la ligne droite. Le seul tricolore engagé, Olmedo (Jean-Claude Rouget) a vite disparu des écrans et terminé dernier dans le lointain…

Blue Point devant Battaash, comme en 2018

Le sprint a trouvé deux vraies stars en Blue Point (Charlie Appleby) et Battaash (Charles Hills). Comme l’an dernier, Blue Point a dominé Battaash dans les King’s Stand Stakes (Gr.1). Le premier nommé, en pleine piste, a bénéficié d’un meilleur terrain alors que le second a vu le jour tôt et a coincé au finish. Le fils de Shamardal est resté invaincu cette année en quatre courses et a remporté le troisième Groupe 1 de sa carrière. Il confirme l’énorme impression de facilité qu’il avait laissé le 30 mars à Meydan dans l’Al Quoz Sprint. Tout ce beau monde pourrait se retrouver le 13 juillet prochain à Newmarket, dans la July Cup (Gr.1), mais cette fois sur 1.200m. À noter que Blue Point est le deuxième cheval à conserver son titre dans cette épreuve après Sole Power en 2014.

Huitième sacre dans les St James’s pour O’Brien

Cinquième favori des bookmakers britanniques, Circus Maximus a surpris bon nombre de spécialistes en s’imposant dans les St James’s Palace Stakes (Gr.1). Le fils de Galileo, entraîné par Aidan O’Brien, a dominé King of Comedy (John Gosden), auteur d’une fin de course très remarquée. Circus Maximus a succédé au palmarès à des grands champions comme Rock of Gibraltar, Shamardal et Kingman et a une légende, Frankel, lauréat en 2011. Il a signé la troisième victoire de sa carrière et surtout remporté son premier Groupe. Ses faits d’armes, à deux ans, étaient une troisième place dans un Groupe 3, battu par le français Persian King, et une quatrième place dans les Futurity Trophy Stakes (Gr.1), remportés par Magna Grecia, lauréat des 2000 Guinées cette année. Aidan O’Brien a signé un soixante-septième succès dans ce meeting, inscrivant son nom au palmarès des St James’s Palace Stakes pour la huitième fois! Le favori Too Darn Hot, troisième, a vu le succès lui échapper pour la troisième fois de suite. Le tricolore Shaman (Carlos Laffon-Parias) a pris une bonne cinquième place après avoir voyagé à l’extérieur une bonne partie du parcours.

Les Coventry Stakes encore pour Aidan O’Brien

Dans les autres courses du programme, Aidan O’Brien a remporté pour la neuvième fois les Coventry Stakes (Gr.2), course réservée aux poulains de deux ans sur 1.200 m. Le crack entraîneur irlandais s’est imposé avec Arizona, associé à Ryan Moore. Arizona a succédé au palmarès à Calyx, sur la touche depuis de nombreux mois.