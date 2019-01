City of Light brille dans la Pegasus World Cup

Après Arrogate et Gun Runner, il va falloir apprendre à connaître City of Light. Dans la Pegasus World Cup, épreuve si spéciale aux 16 millions de dollars d’allocations où les places sont des «invitations payantes», les champions se distinguent et posent des jalons à quelques mois de la grande Breeders’ Cup. Cette course s’est disputée samedi soir sur l’hippodrome de Gulfstream Park, à quelques kilomètres au nord de Miami, aux États-Unis.

Sous un déluge peu habituel en Floride, City of Light, le protégé de Michael McCarthy, a profité de son bon numéro dans les stalles, le 3, pour prendre un avantage si important sur le dirt (sable spécial américain). À l’issue des 1.800m de ce Groupe, City of Light n’a jamais été rattrapé, même par le grand favori Accelerate, décevant troisième. Le sublime vainqueur de la Breeders’ Cup Classic et de cinq autres Groupes 1, disputait alors la dernière course de sa carrière. Désormais âgé de six ans, il va maintenant se consacrer à sa carrière de reproducteur.

Et de quatre !

City of Light, lui, a confirmé sa belle montée en puissance. Il a décroché un deuxième Groupe 1 consécutif, trois mois après un brillant succès dans la Breeders’ Cup Dirt Mile à Churchill Downs. Associé au grand jockey Javier Castallano, le mâle de cinq ans a maintenant un boulevard devant lui pour faire main basse sur les épreuves majeures, lui qui avait déjà remporté deux autres Groupes 1 à Santa Anita en décembre 2017 et mars 2018. «C’est fantastique! Ce cheval est un cadeau, il est incroyable», a déclaré l’entraîneur Michael McCarthy au micro de NBC. «Je ne peux pas être plus heureux que ce soir. Sans ce cheval, je ne sais pas où je serais.»

Bricks and Mortar pour une première

Sur le modèle de l’épreuve disputée sur le dirt, les organisateurs de la Pegasus World Cup ont créé un deuxième événement, mais sur l’autre surface, le gazon (turf en anglais). Cette fois, Bricks and Mortar, entraîné par Chad Brown, a facilement dominé Magic Wand, pouliche irlandaise entraînée par le phénomène Aidan O’Brien. Le fils de Giant’s Causeway, monté par Irad Ortiz Junior, a décroché la sixième victoire de sa carrière en huit sorties. Il sera sans aucun doute à suivre dans les prochaines grandes épreuves de la côte est sur le gazon.