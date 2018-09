« Cloth Of Stars est aussi bon que l’an passé », Lisa-Jane Graffard

Cloth of Stars

«Il fera sa rentrée ce dimanche dans le Qatar Prix Foy. Le cheval est aussi bon que l’an passé (deuxième du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe). André Fabre était très satisfait de ses derniers galops. Pour un mâle de cinq ans, c’est dans sa tête que tout se passe, il faut voir s’il a toujours envie d’y aller. Le vrai objectif c’est l’Arc. Après, toutes les options sont possibles.»

Talismanic

«Après Meydan, il a eu droit à des bonnes vacances. Même si elle n’a pas été simple à juger car le cheval n’est pas très démonstratif, sa rentrée a été superbe dans le Gontaut-Biron (lauréat de ce Groupe 3). Il est toujours aussi gai et joyeux. Ce cheval est attachant car très régulier, c’est vraiment le chouchou de l’écurie. Tout comme pour Cloth of Stars, le Prix Foy lui servira de préparation à l’Arc.»

Kitesurf

«Elle sera dans le Qatar Prix Vermeille. Elle vient de très bien gagner le Darley Prix de Pomone (Gr.2) qui est une bonne préparatoire à la course de dimanche. Elle est en pleine forme mais il y a un point d’interrogation la concernant: sa régularité. Pour toutes les pouliches, ce Prix Vermeille est un objectif donc nous espérons obtenir une bonne place et nous verrons pour la suite, notamment quant à une possible tentative dans la Breeders’Cup.»

Rosa Imperial

«C’est une jument que j’adore! Elle a de la classe et un changement de vitesse exceptionnel. Elle est prête à bien courir. Pour avoir le droit de participer au Prix de la Forêt le dimanche 7 octobre, il faudra bien évidemment être au rendez-vous dans le Prix du Pin.»

Crown Walk

«Il vient de prendre une très belle deuxième place dans le Prix Rothschild. Il est toujours en très bonne forme et on devrait prendre avec lui la direction de Keeneland (États-Unis) début octobre.»

Lillian Russel

«C’est une jument à suivre! Nous n’avons pas encore fixé d’objectif avec Henri-Alex Pantall mais elle pourrait courir le Prix de Royallieu le week-end de l’Arc.»

L’Arc de Triomphe

«Cela reste la meilleure course au monde! C’est superbe de réunir les meilleurs chevaux et ce sera sûrement encore le cas cette année. La course s’annonce superbe!»

Objectif Breeders’Cup ?

«Tout est forcément axé sur l’Arc de Triomphe mais André Fabre a quelques noms en tête pour voyager aux États-Unis. C’est une sublime réunion et être là-bas est une chance.»