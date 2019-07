Coralie Pacaut, la nouvelle valeur montante du galop

En ces temps de grands débats sur la place de la femme dans le sport, les courses ont pris un peu d’avance. Depuis le début de l’année 2018, les discussions n’ont cessé sur l’aide à apporter aux femmes jockeys, avec une décharge ayant pour but d’égaliser les chances de victoires face aux hommes mais aussi d’encourager les entraîneurs et propriétaires à leur confier des chevaux à monter sur les hippodromes. Les effets escomptés se sont vite fait ressentir, et des jeunes femmes comme Coralie Pacaut se sont affirmées. Cette dernière s’est confiée le mois dernier, quelques jours avant le Longines Prix de Diane que disputait sa protégée Etoile, qui a terminé quatrième.

Changement de vie

«Tout a commencé au meeting d’été 2018. Je suis restée et j’ai même déménagé.» Tout, c’est ici une nouvelle aventure, une nouvelle page de vie. Après des années à Chantilly à arpenter la piste des Aigles et des Lions, entre autres, la jeune Coralie Pacaut a pris la direction du nord-ouest, à deux heures de Paris. Destination la Normandie, la côte Fleurie et Deauville, où elle intègre l’antenne de Jean-Claude Rouget. «C’est un entraîneur génial», dit-elle. «Il y a encore quelques mois, il m’était inimaginable de monter pour lui.» Un été qui n’a finalement jamais pris fin puisqu’elle a prolongé son bail au sein de l’écurie dirigée par Jean-Bernard Roth qui ne tarit pas d’éloge sur son employée: «Il y a eu un gros travail à faire quand elle est arrivée dans cette grande écurie car elle gérait mal son stress. Monter de bons chevaux, être bien entouré et bien managé, tout cela a changé son quotidien. Elle a vite suivi les conseils. C’est difficile d’être un sportif professionnel à cet âge.»

Écurie « familiale »

Côtoyer une telle écurie a offert un véritable coup d’accélérateur à sa carrière. Mise en valeur par l’écurie Rouget, Coralie Pacaut engrange rapidement les succès et reste associée au quotidien à quelques-uns des futurs chevaux de Groupes. «Il y a une telle qualité de chevaux!», s’exclame-t-elle. Épanouie, encore en pleine progression, elle a été bien aidée par une «une équipe soudée, comme j’en ai rarement vue ailleurs», poursuit-elle. Un groupe jeune et motivé qu’on a retrouvé le lendemain sur les pistes dans une ambiance studieuse et bonne enfant. L’ascension s’est également faite grâce à la réforme de la décharge, qui a beaucoup fait parler dans ce milieu encore très masculin.

Un univers « d’hommes »

«Ce métier reste macho», constate Coralie Pacaut. «Les entraîneurs ont du mal à se lancer. On n’a pas la même force qu’un homme, mais on peut gagner grâce au cheval. Une course imperdable, un très bon jockey la gagne. Il ne faut pas oublier que c’est une vraie bataille dans certaines couses, on risque notre vie.» L’avantage des quatre kilogrammes – réduit à 1,5 depuis mai 2018 – a aidé de nombreuses jeunes jockeys à grimper dans le classement Cravache d’or, à l’image de Mickaelle Michel, lauréate du meeting de Cagnes-sur-Mer en 2018 et douzième au classement en fin d’année. D’abord irrité, les jockeys se sont faits à cette décision et partagent maintenant le peloton très régulièrement avec des femmes jockeys, sans aucun incident.

De bons conseillers

Pour progresser chaque jour et même chaque course, Coralie Pacaut a logiquement fait appel à un agent, en la personne d’Alexis Doussot. Ce dernier est à la tête d’une équipe de jeunes talentueux, dont Mickael Barzalona, régulièrement top cinq de la Cravache d’or, ou Théo Bachelot, Deauvillais en pleine ascension. «C’est aussi grâce à lui que j’en suis là», dit-elle. «Il y a un vrai travail de débriefing. Il m’appelle avant et après chaque course.» Autre homme important au quotidien, Jean-Bernard Roth, son patron avec Jean-Claude Rouget. «Je reçois un message de sa part quand ça ne va pas et aussi quand ça va», ajoute-t-elle.

Rêve de Quinté… et de Diane

Des étoiles plein les yeux, la jeune jockey en avait au moment de l’annonce de sa participation au dimanche du Prix de Diane Longines. «Mon père me suit quotidiennement», dit-elle. «Il avait analysé les partants et était sûr de ma monte sur Red Mountain.» Pour toute jeune femme, avoir un cheval le jour de Diane, symbole d’élégance et journée dédiée au public féminin est un rêve. Un rêve transformé en victoire puis en cauchemar. Associé à Red Mountain dans un gros handicap, Coralie Pacaut s’est brillamment imposée, exultant à l’arrivée. Cependant, trois semaines plus tard, à la suite d’une erreur de saisie du poids, elle a été déclassée. Peu importe, la néo-Deauvillaise aura franchi le poteau en tête un dimanche de Diane, ce que personne ne pourra lui enlever. «Mon rêve est de gagner une course support de Quinté», explique-t-elle. «Ce sont des courses plus dures, avec seize à dix-huit chevaux à égalité, et nous n’avons pas de décharge. C’est la guerre dans les Quinté, ce ne sont pas des courses lambda.» Pour réaliser son rêve, elle peut compter sur son idole, Stéphane Pasquier, appelé dans le milieu «Monsieur Quinté» pour ses cent quatre-vingt-neuf victoires à ce niveau. Mais plus que de Quinté, la jeune femme de vingt ans «rêve de gagner le Diane! Une course qui réfère aux femmes, synonyme d’élégance et de classe». L’édition 2020 aura lieu le dimanche 14 juin. D’ici là, de l’eau aura coulé sous les ponts, et Coralie Pacaut comptera sûrement des victoires supplémentaires.

Coralie Pacaut en quelques chiffres (arrêtés au 24 juillet)

Première course : 1er mai 2015 à Fougères (huitième)

Première victoire : 30 septembre 2015 à Lyon Parilly

Nombre de courses : 1369

Nombre de victoires : 132