Cracksman du minimum et Masar pour une première à Epsom

Une première collégiale avec Masar

Lauréat des 2.000 Guinées de Newmarket, Saxon Warrior était très attendu ce samedi lors du Derby d’Epsom pour confirmer son hégémonie chez les Britanniques. Il n’en a rien été. Finalement quatrième, il a été très nettement battu par Masar. Plébiscité à Newmarket, ce dernier venait d’être devancé par le pensionnaire d’Aidan O’Brien. Cette fois-ci, la revanche fut totale. Longtemps en milieu de peloton, le pensionnaire de Charlie Appleby se montrait très courageux pour résister à Dee Ex Bee et la bonne fin de course de Roaring Lion. Il s’agit d’un succès inédit et collégial puisque l’écurie Godolphin, Charlie Appleby et le jockey William Buick ont remporté pour la première fois ce Derby d’Epsom. Interrogé au micro d’Equidia, l’entraîneur n’a dévoilé aucun programme pour la suite: «C’est un rêve de gagner le Derby d’Epsom, qui plus est pour la casaque Godolphin. Cela fait vingt ans que je travaille pour cette écurie, et le fait que le cheikh Mohammed (ben Rachid al-Maktoum, émir de Dubaï, vice-président, Premier ministre et ministre de la Défense des Émirats arabes unis, ndlr) soit là pour y assister, c’est exceptionnel.»

Cracksman, la marque des champions

On le sait dans le sport, les grands champions se révèlent souvent dans l’adversité et la difficulté. Cracksman a prouvé qu’il en était un vendredi dans la Coronation Cup (Gr.1). Longtemps, on a pensé que le champion de John Gosden serait battu dans la ligne droite par Salouen. Mais, après avoir versé sur la lice, le fils de Frankel est revenu sur son adversaire pour finalement le terrasser dans les derniers mètres. C’est un troisième Groupe 1 consécutif pour le mâle de quatre ans qui a offert par la même occasion son premier succès à John Gosden dans cette épreuve. Son entraîneur a analysé cette victoire minime au micro d’Equidia: «Le terrain collant ne l’a pas aidé. Silvestre de Sousa a été très fort tactiquement avec Salouen, en partant de loin. Mon cheval s’est véritablement enclenché dans les cinq-cents derniers mètres. À présent, direction les Prince of Wales’s Stakes à Ascot pour Cracksman.»

Deuxième Groupe 1 pour Donnacha O’Brien avec Forever Together

Aidan O’Brien présentait cinq galopeurs, soit plus de la moitié des neuf concurrents des Oaks d’Epsom. En selle sur Forever Together, Donnacha O’Brien a remporté le second Groupe 1 de sa carrière à seulement dix-neuf ans. Le fils de l’entraîneur a permis à la pouliche d’ouvrir son palmarès en compétition dans un classique. La favorite des bookmakers, Wild Illusion, n’a pu que laisser filer la fille de Galileo dans les derniers mètres, terminant deuxième. Dans cette épreuve, Forever Together a succédé à une certaine Enable, lauréate par la suite du Prix de l’Arc de Triomphe…