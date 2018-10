Cracksman sort par la grande porte

Magistral, phénoménal, les superlatifs manquent pour décrire le champion Cracksman. Dès le début de sa carrière, le fils de Frankel avait montré de la qualité. Lauréat de ses deux premières courses, il avait débuté au niveau Groupe 1 avec une troisième place dans le Derby d’Epsom, puis terminé deuxième de l’Irish Derby derrière Capri. Cracksman s’était fait un nom en écrasant la concurrence dans les Voltigeur Stakes à York, son premier Groupe 2. Le 10 septembre 2017, le poulain monté par Lanfranco Dettori s’était baladé dans le Prix Niel à Chantilly, se présentant comme un prétendant sérieux au Qatar Prix de l’Arc de Triomphe. Finalement, il s’était présenté dans les Champion Stakes lors desquels il avait livré un récital, remporte par la même occasion son premier Groupe 1.

En 2018, le mâle âgé de quatre ans a continué son incroyable ascension en faisant sien le Prix Ganay à Paris Longchamp et la Coronation Cup à Epsom, lors de laquelle il a commencé à montrer ses limites. Deuxième des Prince Of Wales’s Stakes derrière Poet’s Word, Cracksman a alors déçu, ne montrant plus sa forme d’antan. L’état de la piste est le problème soulevé par John Gosden qui décide de ne plus le faire courir sur du bon terrain. Après avoir différé sa rentrée à de nombreuses reprises, son entraîneur a finalement décidé de l’engager dans les Champion Stakes plutôt que l’Arc.

Cracksman se balade avec des œillères

Face à lui, il y avait Capri, récent cinquième de l’Arc, mais aussi Crystal Ocean, qui venait de terminer deuxième à Kempton derrière Enable. Dans une course menée par son lièvre Maverick Wave, Cracksman, muni d’œillères pour la première fois, a été un peu accompagné du bras par Lanfranco Dettori mais suivi le mouvement. Dans la ligne droite, le public a vécu un moment exceptionnel d’intensité. Cracksman s’est alors envolé, laissant ses adversaires dans le lointain. Légèrement arrêté par son jockey avant le poteau, il a cloué Crystal Ocean à six longueurs à l’arrivée.

Un palmarès digne des champions

Avec huit victoires, dont quatre Groupes 1, et trois accessits en onze courses, et plus de 3 millions d’euros de gains, Cracksman a marqué l’histoire des courses par sa capacité de mettre K.-O. ses adversaires. À l’honneur avec Enable dans l’Arc de Triomphe, le tandem Dettori-Gosden a remporté son septième Groupe 1 ensemble en 2018. Le jockey italien a signé son huitième succès à ce niveau cette année, tandis que l’entraineur britannique fait en est déjà à douze! «Cracksman était très léthargique cet été, comme un poney pour les enfants. Le temps frais, l’automne et un peu de pluie lui ont permis de revenir comme à ses plus beaux jours. D’habitude, il me rend la vie difficile en piste mais là j’avais une bonne position. Quand il a accéléré, peu de chevaux auraient pu le suivre. J’ai alors pu apprécier les cris dans la ligne droite et lever les bras à cent mètres de l’arrivée», a déclaré Lanfranco Dettori, impressionné par la performance de son partenaire, au micro de Racing UK.

Comme son père Frankel, Cracksman a remporté deux courses dans sa carrière lors des Champions Day, ce qui constitue une première dans l’histoire pour un tandem père-fils. Comptant plus de 3,1 millions d’euros de gains, l’étalon va désormais se consacrer à la reproduction.