De nombreuses surprises autour de l’Arc de Triomphe

Brundtland passe la quatrième

Les supporters de Brundtland ont dû trembler tout au long de la ligne droite du Qatar Prix Chaudenay (Gr.2). Dès cette première course de niveau Groupe du week-end de l’Arc, la casaque Godolphin a hissé ses couleurs sur la plus haute marche du podium. Lauréat de ses deux premières sorties, Brundtland restait sur une victoire de styliste dans le Qatar Prix Niel (Gr.2). Pour ses débuts sur les 3.000 m, le pensionnaire de Charlie Appleby a mené le train durant tout le parcours. Dans la ligne droite, Brundtland a été débordé par sa coéquipière Lilian Russel mais n’a rien lâché, revenant pour finalement la dominer au poteau. Une nouvelle fois associé au fils de Dubawi, James Doyle a remporté la deuxième course de sa carrière à Paris Longchamp. Il s’agit d’une première collective dans cette épreuve puisque ni le jockey, ni l’entraîneur, ni le propriétaire ne s’étaient jusqu’alors imposés. Brundtland devrait être présent en 2019 pour tenter de conserver son invincibilité.

Call The Wind, l’histoire de ce Cadran 2018

Premier Groupe 1 du week-end, le marathon français de 4.000 m n’a réuni que huit partants, mais la qualité était au rendez-vous. On attendait le spécialiste Holdthasigreen ou encore l’irlandais Max Dynamite mais c’est le nouveau venu Call The Wind qui est venu damer le pion aux favoris. Le protégé de Freddy Head, qui a débuté en avril dernier à Machecoul, a surpris tout le monde. Peu expérimenté, il a gravi les échelons un à un, ouvrant son palmarès le 10 août dernier sur l’hippodrome deauvillais de Clairefontaine. À l’issue d’une superbe lutte, il est venu à bout de Holdthasigreen et Morgan Le Faye pour offrir un deuxième Groupe 1 à Aurélien Lemaitre, jockey maison de l’écurie Head.

Lily’s Candle, un achat gagnant

La veille du Qatar Prix Marcel Boussac, Lily’s Candle a été achetée 360.000 euros lors des ventes de l’Arc. Parée de ses nouvelles couleurs, celles de Martin Schwartz Racing, la fille de Style Vendôme a devancé Matematica dans les ultimes foulées. Quatrième du Prix de la Rochette (Gr.3), Lily’s a surpris tout son monde pour offrir un premier Groupe 1 à son entraîneur Fabrice Vermeulen et le dixième à son jockey Pierre-Charles Boudot, avant que celui-ci n’en glane un onzième avec One Master. Au palmarès de cette épreuve, la galopeuse de deux ans a succédé à Wild Illusion, également lauréate dans la journée. Reste à savoir si Lily’s Candle restera en Europe ou sera exportée aux États-Unis.

Royal Marine à la manière des forts

La coalition britanno-irlandaise est décidément un ton au-dessus des autres dans ces grandes courses réservées à la jeune génération. Royal Marine et Broome ont imprimé un rythme terrible dans le Qatar Prix Jean-Luc Lagardère, mettant dans le rouge leurs quatre autres adversaires. Dans la phase finale, Royal Marine, pourtant moins expérimenté, a dominé Broome et Anodor, représentant tricolore qui a bien conclu. Saïd ben Suroor a ainsi renoué avec le succès dans cette prestigieuse course, onze ans après la victoire de Rio de la Plata. Son jockey, Oisin Murphy, a lui aussi confirmé son explosion au plus haut niveau en cette année 2018.

Le récital de Wild Illusion dans le Prix de l’Opéra Longines

Après le fantastique succès d’Enable dans le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, le marathon des Groupes 1 n’était pas fini avec notamment le Prix de l’Opéra Longines. Réservée aux femelles, Wild Illusion a disposé avec autorité de l’opposition. Associée à William Buick, elle a permis à son jockey, à Charlie Appleby et à l’écurie Godolphin de signer un premier succès dans ce Groupe 1. La casaque bleue en est déjà à son vingt-troisième Groupe 1 cette saison tandis que l’entraîneur britannique en a obtenu dix, soit un de plus que John Gosden, mais deux de moins qu’Aidan O’Brien. Concernant la pouliche, qui a choisi l’Opéra plutôt que l’Arc, elle a remporté le troisième Groupe 1 de sa carrière après le Prix Marcel Boussac en 2017 et les Nassau Stakes début août à Goodwood.

Mabs Cross, la tradition anglaise dans l’Abbaye

Pour la sixième année consécutive mais surtout la neuvième fois en dix ans, la Grande-Bretagne a soulevé le trophée du Prix de l’Abbaye de Longchamp, sprint en ligne droite sur 1.000m. Mabs Cross, irréprochable au plus haut niveau cette année, a rejoint au palmarès Marsha et Wizz Kid, dernières juments à avoir dominé les mâles dans cette épreuve. Seulement neuvième à mi-course et déjà cadencée par son inusable jockey Gérald Mossé, la fille de Dutch Art, entraînée par Michael Dods, a produit un effort final terrible pour dominer Gold Vibe d’une tête et Soldier’s Call d’une encolure. Les français attendus, Tantheem et City Light, ont respectivement terminé septième et dixième.

One Master supplée Sea of Class

Deuxième de l’Arc avec Sea of Class, William Haggas s’est consolé en épinglant le Qatar Prix de la Forêt avec One Master. Associée à Pierre-Charles Boudot, elle n’était pas vraiment attendue à la fête pour ses débuts en France et en Groupe 1. Lauréate d’un Groupe 3 à Tipperary lors de sa dernière sortie, One Master a permis à son jockey de remporter un deuxième Groupe 1 dans ce week-end. La fille de Fastnet Rock a produit une magnifique accélération après avoir attendu pour dominer du minimum Inns Of Court. Depuis Moonlight Cloud en 2013, aucune femelle n’était parvenue à épingler cette épreuve. La Grande-Bretagne a ponctué son incroyable moisson avec ce succès, dominant la France 5 à 2 au nombre de victoires en Groupes 1.