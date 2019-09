Dettori s’offre un Vermeille et égale un record grâce à Star Catcher

Plus jeune et plus fort que jamais. C’est une expression qui colle bien à Lanfranco Dettori. Vingt-quatre heures après avoir effectué une démonstration dans le St Leger anglais avec Logician, le jockey italien était de retour sur le sol français où il brille particulièrement en cette année 2019 (dix victoires en dix-huit courses avant la réunion). L’objectif affiché? Vaincre dans le Qatar Prix Vermeille avec Star Catcher afin de poursuivre son récital commun avec John Gosden dans les Groupes 1. Et il l’a fait.

Des limites inconnues

Près de deux mois après son premier Groupe 1 de l’année, dans les Irish Oaks face à l’armada O’Brien, Star Catcher est venue en France pour assumer son statut de meilleure pouliche de trois ans dans une édition du Qatar Prix Vermeille plus relevée que les années précédentes. Quelques jours avant la course, les médias britanniques ont disserté sur la longue hésitation de Frankie Dettori pour sa monte. Un choix cornélien entre cette dernière et Anapurna qu’il avait menée au succès dans les Oaks d’Epsom fin mai. Bien lui en a pris de s’associer à Star Catcher puisqu’ils se sont imposés avec une petite longueur d’avance sur Musis Amica. La pouliche anglaise avait pris la tête de la course dès l’ouverture des stalles et a tenu jusqu’au bout malgré le retour express de la représentante Godolphin. Ligne d’Or (André Fabre) et Villa Marina (Carlos Laffon-Parias) ont complété l’arrivée tandis que Channel, sixième, et Anapurna, septième, ont fortement déçu. Lanfranco Dettori a donc enregistré une seizième victoire en Groupe 1 cette année, égalant son record de 2001. Dans les prochaines semaines, il pourrait battre ce record et se rapprocher de celui de Ryan Moore, établi à vingt-deux succès.

Pas d’Arc mais une possible campagne 2020

John Gosden a inscrit son nom pour la première fois au palmarès du Prix Vermeille. Pour Lanfranco Dettori, c’est un troisième sacre après Mezzo Soprano en 2003 et Trêve en 2013. Après la course, au micro d’Equidia, l’entraineur anglais s’est montré dithyrambique sur la monte de son jockey : «Elle n’a pas besoin d’aller devant mais Lanfranco a assuré son train. C’est un génie, il a travaillé en fractions comme en Irlande, il a réalisé une grande performance. On verra pour la suite car nous avons déjà Enable dans l’Arc.» La jeune et courageuse Star Catcher avait débuté l’an dernier dans l’anonymat d’une course sur le sable de Chelmsford, terminant sixième. Mais cet hiver, elle avait évolué de façon nette et impressionnante. Victorieuse pour sa rentrée à Newbury, elle avait enchaîné par une troisième place dans une Listed. Son premier coup de force date de fin juin, lors du meeting Royal Ascot où elle s’était imposée dans les Ribblesdale Stakes (Groupe 2).

La suite du programme est encore incertaine mais son jockey, ravi de ses sensations, aimerait continuer à la monter en 2020. «C’est une bonne pouliche, qui avait déjà très bien gagné les Irish Oaks. J’ai eu une bonne course. Elle tient bien la distance et elle a terminé fort dans la ligne droite. Elle s’améliore à chaque course, je pense qu’elle mérite de rester à l’entraînement l’an prochain pour faire des très belles choses.» Avec Logician et Star Catcher, âgés tous deux de trois ans, John Gosden tient une vraie relève pour gérer l’après-Enable et continuer à dominer le monde.