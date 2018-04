Dimanche, l’hippodrome de Paris Longchamp rouvre ses portes

Deux ans, c’est long. Assez en tout cas pour susciter en chaque turfiste qui se respecte une attente immense: Paris Longchamp va rouvrir ses portes ce dimanche 8 avril, avec son lot de promesses et de nouveautés attrayantes. Un programme aménagé, d’abord, pour faire la part belle aux courses en semi-nocturnes. Les «Jeuxdi», qui se tiendront de 18h à 2h du matin certains jeudis entre le 17 mai et le 15 juillet, proposeront aux spectateurs de découvrir des courses de haut niveau dans un cadre festif d’afterworks, avec des concerts, de bons repas et de jolies courses.

Un Paris Longchamp festif

En effet, le nouvel hippodrome, tel qu’il a été souhaité par France Galop, se prête très bien à ce type d’événements. Imaginé par l’architecte Dominique Perrault, il dispose d’un rooftop, d’une scène de concert ou encore d’une guinguette, autant d’atouts faisant de ce lieu de sport un endroit où il fera bon faire la fête… sans toutefois oublier le plus important : la piste! Peaufinée pour qu’elle puisse accueillir sans risque les meilleurs chevaux de la planète, elle sera bien visible de partout dans des tribunes adaptées pour que les spectateurs n’aient d’yeux que pour les champions: un panorama à 180 degrés, sans piliers qui viendraient leur gâcher la vue.

Trente-quatre réunions cette saison !

Cette saison, trente-quatre réunions seront programmées sur le nouvel hippodrome de Paris Longchamp. La première se déroulera sans tambours ni trompettes le 8 avril, mais la réouverture officielle se tiendra le dimanche 29. Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte, avec au programme : des courses, des animations, et un DJ set de The Avener. Avez-vous bien noté la date dans votre calendrier?