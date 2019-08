Earthlight et Coronet stars du grand dimanche de Deauville

Fabre. Gosden. Des noms mythiques des courses. Après tant d’années au haut niveau, leur envie de gagner ne s’est jamais. Dimanche, plus belle journée du meeting estival de Deauville, a encore mis en avant les maîtres entraîneurs que sont le français André Fabre et le Britannique John Gosden. Le premier a remporté son deuxième Prix Morny tandis que le second a inscrit son nom au palmarès du Prix Jean Romanet pour la deuxième fois après 2012.

Sept ans sans succès français

La France attendait désespérément une victoire dans le Prix Morny depuis Dabirsim en 2011. La série est enfin brisée. Earthlight a remporté de main de maître ce grand rendez-vous de l’été pour les Pur-sang de deux ans. Malgré un terrain (souple) qu’il n’apprécie guère, l’élève d’André Fabre est venu à bout de Raffle Prize pour rester invaincu et remporter la plus belle victoire de sa carrière. Comme Dabirsim en 2011, il a réalisé le doublé Prix de Cabourg-Prix Morny. André Fabre a obtenu ce prestigieux Groupe 1 réservé à la jeune génération pour la deuxième fois de sa carrière après la victoire du crack Zafonic en 1992. Pour Mickaël Barzalona, le jockey, et Godolphin, le propriétaire, Ce fut un premier Morny. «C’est l’un des meilleurs sujets de deux ans cette année en Europe», a déclaré André Fabre à la chaine britannique Sky Sports. «Je n’étais pas très confiant à cause du terrain mais je suis ravi de sa performance. Il courra sur de plus longues distances à l’avenir. C’est vraiment un cheval de classe.»

À l’image du jeune champion Zafonic au début des années 1990, Earthlight pourrait disputer les Dewhurst Stakes le 12 octobre prochain à Newmarket, une course remportée l’an dernier par le jeune retraité Too Darn Hot (J. Gosden). Toujours au micro de Sky Sports, André Fabre a annoncé les 2000 Guinées comme option pour l’année 2020. Des échéances énormes pour un potentiel énorme.

Coronet où la treizième œuvre de Dettori en 2019

Après dix tentatives en Groupes 1, toutes conclues dans les cinq premiers, Coronet était entrée dans le cercle fermé des lauréats à ce niveau de compétition le 30 juin lors du Grand Prix de Saint-Cloud. La fille du crack étalon Dubawi a récidivé ce dimanche en remportant le Darley Prix Jean Romanet, course sur 2.000 m réservée aux juments. Après avoir patienté dans le dos de Wild Illusion, Lanfranco Dettori est passé à l’action à quatre cents mètres de l’arrivée. Malgré une distance un peu courte et un terrain pas à sa convenance, la protégée de John Gosden a pris la mesure de ses adversaires, bien que penchant sur sa gauche. Coronet a dominé la bonne finisseuse With You (F. Head) et Red Tea (J.P. O’Brien). Les représentantes de Godolphin, Wild illusion et Musis Amica, ont déçu, se classant respectivement sixième et septième.

Coronet a succédé au palmarès à Nonza, entraînée par Henri-François Devin. Elle a surtout permis à la Grande-Bretagne de signer une septième victoire sur les huit dernières éditions. Il s’agit également d’un treizième Groupe 1 pour un Lanfranco Dettori qui ne cesse d’affoler les compteurs. Au cours du meeting estival de Deauville, il aura remporté trois des six Groupes 1 au programme: Jean Prat, Maurice de Gheest et Jean Romanet. John Gosden, lui, a inscrit son nom au palmarès de cette épreuve pour la deuxième fois après le succès d’Izzi Top sur tapis vert en 2012. «La distance de 2.000 m est un peu courte pour elle», a déclaré Lanfranco Dettori au micro d’Equidia. «Je la préfère sur 2.400m. J’aime cette pouliche. Je la monte depuis trois ans et elle reste toujours aussi forte.»