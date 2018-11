Enable conquiert l’Amérique!

«Elle l’a fait! Elle a conquis l’Amérique !» Ces mots, ce sont ceux du jockey star Lanfranco Dettori, quelques minutes après avoir passé le premier le poteau de la Breeders’Cup avec la championne et bientôt légende Enable. John Gosden, son entraîneur, et le Prince Abdullah, son propriétaire, ont tenté un pari fou: remporter la Longines Breeders’Cup Turf, quatre semaines après avoir décroché un deuxième titre dans le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe. Pari réussi aux alentours de 21h55 heure française, 15h55 à Churchill Downs, hippodrome situé près de Louisville, dans l’État américain du Kentucky.

Légendaire

Tout le monde se souviendra de son nom, de sa rage de vaincre, de sa classe… Enable, sacrée dans l’Arc en 2017, aura connu une année 2018 plus que mouvementée. Certains se demandaient même si la championne retrouverait la compétition. Pourtant, ses près de onze mois sans courir n’ont pas fait peur au maître entraîneur John Gosden et à l’entourage de la pouliche. La revoir sur les pistes d’entraînement a réchauffé les cœurs des Britanniques et même du Vieux Continent tant elle est suivie. Parfaite pour sa rentrée mi-septembre à Kempton, Enable a résisté à la «future championne» Sea of Class dans le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe pour signer un magnifique doublé. Comme elle n’était pas (encore) à 100% à Paris Longchamp, les propriétaires se sont laissés tenter par la Breeders’Cup. Bien leur en a pris.

Elle, Magical…et les autres

Ce samedi soir, Enable a simplement montré qu’elle était la plus forte sur les pistes en gazon et sur la distance de 2.400m. Avec son numéro 2 dans les stalles, la fille de Nathaniel a été actionnée par Lanfranco Dettori pour garder une bonne position. Bien placée dans le premier tiers du peloton, elle était encore pleine de ressources dans le dernier tournant. Enable a alors dépassé un à un ses concurrents. Elle a lutté avec Magical, une pépite entraînée par Aidan O’Brien. Elle n’a rien lâché et elle s’est imposée sous les vivats de la foule américaine. Cette ligne droite restera sûrement longtemps dans les mémoires tant elle fut belle. Le troisième, Sadler’s Joy, pointe à neuf longueurs des deux premières, c’est dire l’écart abyssal entre les deux championnes et les autres. «Elle n’est pas encore dans le même état de forme que l’an passé, mais elle l’a fait», a déclaré John Gosden au Racing Post. «C’était une course difficile, Frankie a bien fait de venir pleine piste trouver un meilleur terrain. Enable s’est montrée brave, très forte mentalement et elle a couru avec une détermination incroyable.»

Imbattable…ou presque

Samedi, Enable a enregistré la dixième victoire de sa carrière en onze courses et reste invaincue depuis maintenant 542 jours puisqu’elle avait terminé troisième le 21 avril 2017 pour une course de rentrée. Il s’agit aussi de son septième succès au niveau Groupe 1, elle qui a gagné certaines des plus belles courses de la planète, à savoir l’Arc de Triomphe à deux reprises, la Breeders’Cup Turf donc, les Oaks, les Irish Oaks, les King George et les Yorkshire Oaks. John Gosden et Khalid Abdullah ont inscrit leurs noms pour la première fois au palmarès de cette épreuve. Quant à Lanfranco Dettori, il a gagné cette course si prestigieuse pour la cinquième fois de sa carrière après ses succès enregistrés en 1999, 2001, 2006 et 2010.

Pour l’avenir d’Enable, rien n’est encore décidé mais pour tous ces moments vécus, et même si elle reste à l’entraînement en 2019, le monde des courses dit : «Thank you Mr Gosden, Prince Abdullah et Mister Dettori!»