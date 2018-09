Enable épatante dès son retour !

«Elle est de retour! Et maintenant direction de Paris Longchamp!» C’est par ces mots plein de joie que le commentateurs de Racing UK a mis fin aux 342 jours sans voir Enable. Cela a pu paraître long mais l’attente en valait la peine. Après son magistral succès dans le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe en 2017, la championne de John Gosden n’avait plus été revue en compétition en raison d’un problème à un genou. Un temps pressentie pour participer aux International Stakes, en août à York, la fille de Nathaniel s’est finalement dirigée vers les September Stakes ce samedi 8 septembre à Kempton, une course de Groupe 3 disputée sur 2.400 mètres et, particularité, sur une piste en sable fibré et non sur gazon. Dans un petit lot de quatre partants, Weekender ayant déclaré forfait, la pouliche montée par Lanfranco Dettori a semblé ne pas avoir d’opposition malgré la présence de Crystal Ocean, deuxième des King George (Gr.1) fin juillet à Ascot.

À 80% mais déjà impressionnante

En l’absence de son leader, Enable n’a pas hésité à prendre les devants. Dans son dos, le pensionnaire de Sir Michael Stoute l’a marquée de près. Il n’était déjà plus question de Cribbs Causeway et Peak Princess qui se sont contentés de lutter pour la troisième place loin derrière. Dans la ligne droite, Enable a laissé sur place Crystal Ocean et s’est imposée avec trois longueurs et demie d’avance sur son rival. Après s’être adjugé cinq Groupes 1, elle a donc effectué une rentrée victorieuse qui a levé de nombreux doutes sur son état de forme.

Au micro de Racing UK, John Gosden a précisé qu’elle serait au top pour le jour J : «Elle n’était qu’à 80% de ses moyens aujourd’hui. J’ai préféré cette course au Prix Vermeille parce que cela lui permet d’avoir quatre semaines entre les deux épreuves. Avant sa blessure en mai, ses entraînements étaient exceptionnels. Elle est meilleure que l’an passé.» Repassée favorite chez les bookmakers devant Sea Of Class, Enable tentera de devenir la huitième à remporter le Prix de l’Arc de Triomphe une deuxième fois. La constellation hippique a certainement retrouvé sa plus belle étoile en compétition. À elle maintenant de briller sur l’hippodrome de Paris Longchamp dimanche 7 octobre.