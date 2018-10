Enable face à dix-huit concurrents dans le Prix de l’Arc de Triomphe

On l’attendait avec impatience, la liste des partants du quatre-vingt-dix-septième Qatar Prix de l’Arc de Triomphe est tombée. Malgré les absences de Cracksman et Bateel, en raison de l’état du terrain, et de Poet’s Word, dont la carrière est compromise à cause d’une blessure, ils seront dix-neuf à briguer ce prestigieux titre dimanche à Paris Longchamp. Honneur aux demoiselles qui ont dominé les mâles au cours des dix dernières années, par sept succès contre trois. Tenante du titre, Enable avait éclaboussé de sa classe la précédente édition, qui s’était disputée à Chantilly. À présent, la pensionnaire de John Gosden souhaite faire lever les foules du nouveau Paris Longchamp. Après avoir offert une démonstration pour sa rentrée sur la piste en sable fibrée de Kempton début septembre, la pouliche montée par Lanfranco Dettori a hérité du numéro 6, un porte-bonheur puisque cette stalle a permis à cinq chevaux de triompher depuis 2005. Sera-t-elle au top de sa forme pour le jour J après avoir dû, à de nombreuses reprises, différer sa rentrée du fait de pépins physiques? Une question sans réponse avant dimanche après-midi.

Sea Of Class en challenger

Si quelques incertitudes persistent, ses opposants ne vont pas laisser l’opportunité s’échapper. Adversaire annoncée, Sea Of Class tente de marcher sur les traces de son père Sea The Stars, lauréat en 2009 et de sa grand-mère Urban Sea en 1993. Vainqueur des Irish Oaks (Gr.1) au Curragh puis des Yorkshire Oaks (Gr.1) à York, la représentante de William Haggas va cette fois-ci affronter les mâles. Supplémentée pour 120.000 euros, Sea Of Class ne vient pas en France à des fins touristiques. James Doyle, lauréat de sa première course à Paris Longchamp à l’occasion du Prix Niel (Gr.2) avec Brundtland, sera son partenaire qui a hérité du numéro 15 dans les stalles. Étincelante durant toute la saison, elle risque de faire longtemps galoper la tenante du titre.

La France représentée par le trident Fabre

Depuis trois saisons, la France n’a pas su remporter ce mythique Groupe 1. Cette année encore, la tâche semble délicate mais André Fabre a sorti l’artillerie lourde pour tenter de briser le sort, avec le deuxième de l’Arc 2017, Cloth Of Stars, mais aussi Talismanic et Waldgeist. Si le premier et le second cités font davantage figures de potentiels placés que de gagnants, le dernier nommé s’est transformé en 2018. Le fils de Galileo reste sur quatre succès de rang dont le Grand Prix de Saint-Cloud (Gr.1) et le Qatar Prix Foy (Gr.2). Le doublé Foy-Arc a déjà été réalisé mais jamais la même année – le dernier en date étant Montjeu qui avait remporté l’Arc en 1999 et le Prix Foy en 2000. Actuellement, les limites de Walgdeist sont inconnues. Le mâle de quatre ans sera associé à Pierre-Charles Boudot et a hérité de la stalle treize, un numéro porte-malheur puisqu’il n’a pas terminé dans les cinq premiers durant les dix dernières années.

O’Brien puissance cinq!

Un quart des partants représenteront l’écurie d’entraînement d’Aidan O’Brien: Magical, Hunting Horn, Nelson, mais surtout Kew Gardens et Capri. Ces deux derniers sont les meilleures chances de l’homme de Ballydoyle. Kew Gardens s’est ainsi imposé dans le Grand Prix de Paris (Gr.1), le 14 juillet sur ce parcours et vient de réaliser une grosse performance à Doncaster. Lors des St Leger Stakes (Gr.1), celui qui sera mené par Ryan Moore, vainqueur de l’Arc à deux reprises, s’était permis le luxe de devancer Lah Ti Dar. Concernant Capri, il n’a couru qu’à deux reprises cette saison. Après avoir effectué sa rentrée à Naas en avril, le double lauréat de Groupe 1 n’avait plus couru jusqu’à sa cinquième place dans le Prix Foy, battu par les trois protégés d’André Fabre et Way To Paris. Lauréat avec Dylan Thomas en 2007 et Found en 2016, Aidan O’Brien compte bien ajouter un troisième Arc à son palmarès déjà époustouflant.

Clincher pour le Japon, Way To Paris pour l’Italie

Le Japon attend cela depuis une éternité. Deuxième avec Nakayama Festa en 2010 puis Orfèvre en 2012 et 2013, le peuple nippon délègue cette année Clincher. Nanti de la corde 1, le pensionnaire de Hiroshi Miyamoto a terminé dernier du Qatar Prix Foy. Son jockey Yutaka Take assure qu’un terrain souple lui conviendra mieux et qu’il va énormément progresser. De son côté, Way To Paris défendra les couleurs de l’Italie qui n’a plus remporté l’Arc de 1988 avec Tony Bin. Le pensionnaire d’Andréa Marcialis, dont ce sera le premier départ dans cette mythique course, a toujours figuré sans jamais s’imposer en France. Quatrième du Qatar Prix Foy, il sera associé à Gérald Mossé, le plus expérimenté jockey de la course. Ce dimanche 7 octobre aux alentours de 16h10, on connaîtra le lauréat de ce Qatar Prix de l’Arc de Triomphe qui s’annonce passionnant et riche en émotions.