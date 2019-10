Enable face à l’histoire dimanche à Paris Longchamp

Vers 16h08, dimanche, probablement sous la petite pluie, le monde des courses vivra peut-être un moment historique. Quatre ans après l’échec de Trêve, nettement battue par Golden Horn, Enable peut devenir la première triple lauréate du Prix de l’Arc de Triomphe et ainsi entrer davantage encore dans la légende du sport. Cependant, cette édition 2019, certes peu fournie en partants puisqu’ils ne seront que douze, s’annonce de qualité avec des fusées d’exception comme Japan, Sottsass ou encore Waldgeist. Tous auront les dents longues pour tenter de faire tomber la championne avant sa probable entrée au haras.

Meilleure que jamais ?

Âgée de cinq ans, Enable ne semble pas marquée par ses nombreux combats dans les courses majeures, celles de niveau Groupe 1. Préservée tout au long de sa carrière par son mentor John Gosden, elle n’a couru qu’à quatorze reprises entre le 28 novembre 2016 et le 22 août 2019. L’Arc pourrait – devrait – être sa quinzième et dernière course. L’an passé, Enable était sur un fil. Absente pendant trois cent quarante-deux jours, elle avait repris la compétition sur le sable de Kempton, s’imposant facilement devant un certain Crystal Ocean, qui n’était pas le dernier venu au niveau Groupe 1. Un mois plus tard à Paris, la Reine avait pris l’avantage à trois cents mètres du poteau, s’allongeant tel un cycliste dans un contre-la-montre et résistant au retour fracassant de Sea of Class. Enable s’était offert un doublé dans l’Arc tandis que Lanfranco Dettori avait célébré sa sixième victoire dans cette course de légende.

Depuis, la jument du prince saoudien Abdullah al-Saoud n’a pas fait dans la demi-mesure en remportant quatre courses, toutes labellisées Gr.1: la Breeders’Cup Turf, les Coral-Eclipse, les King George VI and Queen Elizabeth Stakes et enfin les Yorkshire Oaks le 22 août. Elle a alors réalisé sa meilleure performance en dominant de près de trois longueurs la très forte Magical. Monstre de puissance au physique parfait, Enable a «rendez-vous avec l’histoire» comme l’avait dit Stéphane Costes, commentateur d’Equidia, au passage du poteau de la championne Zarkava en 2008.

Japan et Sottsass pour lui «gâcher la fête»

Il faudra être très fort, plus fort que jamais pour dominer Enable sur les 2.400 m de la grande piste de Longchamp. En tête des outsiders, le français Sottsass arrive bien placé. Le champion de Jean-Claude Rouget est le lauréat du Derby Français, le QIPCO Prix du Jockey-Club. Le 2 juin à Chantilly, avec son jockey italien Cristian Demuro, il avait explosé le record de la course et de la piste, reléguant le bon Persian King à deux longueurs. Laissé au repos par son mentor, Jean-Claude Rouget, le fils de Siyouni a bien évolué physiquement. Gêné lors de sa course de rentrée le 15 septembre dans le Qatar Prix Niel (Gr.2), il a produit cent cinquante derniers mètres de grande classe pour décrocher un quatrième succès en six courses. Déjà vu à son avantage sur terrain souple, il aura ses chances.

Ce sera aussi le cas de Japan, vainqueur sur le parcours de l’Arc le 14 juillet dans le Grand Prix de Paris (Gr.1). Le nouveau joyau de l’entraîneur irlandais Aidan O’Brien ne fait que progresser comme le prouve son succès de prestige dans les Juddmonte International Stakes (Groupe 1) devant Crystal Ocean, le 21 août à York. Dès le début de la saison, l’homme de Ballydoyle avait annoncé aux médias britanniques viser les grandes joutes automnales avec Japan. De fait, celui-ci n’a pas couru les Irish Champion Stakes pour arriver plus frais dimanche. Il pourrait alors donner… chaud à Enable!

Une édition relevée

Comment ne pas citer Waldgeist, entraîné par André Fabre. Un an après une bonne quatrième place dans cette même course, il revient «meilleur que jamais» comme l’a dit son jockey Pierre-Charles Boudot, fort de ses succès dans le Prix Ganay et le Prix Foy. Pétri de qualité, il s’est confronté à la crème de la crème par deux fois à Ascot, avec deux troisièmes places à la clé. Le 27 juillet dans les King George, il n’a terminé qu’à deux petites longueurs d’Enable – une vraie performance. Le dernier prétendant pourrait être Ghaiyyath. Le pensionnaire de Charlie Appleby reste sur un succès époustouflant dans le Longines Grand Prix de Baden. Il connaît cette piste puisqu’il s’y est imposé à deux reprises: en septembre 2018 dans un Gr.3 et en avril dans un Gr.2. Enfin, Magical, dauphine d’Enable à York et Sandown, mériterait de monter sur le podium. Dixième de l’édition 2018, elle a épaté bon nombre de spécialistes cette année. De fait, elle a enregistré quatre victoires, dont celle glanée dans les Irish Champion Stakes le 14 septembre à Leopardstown, et trois deuxièmes places en sept sorties. Tout cela promet un spectacle de grande qualité et le sacre d’un authentique crack après quelque deux minutes et trente secondes de course.