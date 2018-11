Enable veut devenir la reine du monde aux Etats-Unis

La reine est de retour en piste! Après un deuxième sacre dans le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, Enable a conquis l’Europe en rentrant dans le cercle fermé des doubles lauréats de cette course. Mais en digne championne qu’elle est, entrer dans l’histoire ne suffit pas. Elle veut également l’écrire. Samedi à 21h56 heure française, Enable disputera la Breeders’Cup Turf à Churchill Downs, hippodrome situé au sud de Louisville, dans l’État américain du Kentucky. Jusqu’à présent, aucun cheval n’est parvenu à réaliser le doublé Arc-Breeders’Cup Turf la même année. Depuis dix-huit mois, la pensionnaire de John Gosden n’a plus été battue. Selon son entraîneur, elle n’était qu’à «85% de ses moyens» lors de son second sacre dans l’Arc. Nul doute qu’elle devrait être en meilleure condition, ce qui laisse, sur le papier, peu de marge à ses opposants.

La France en force, Magical en pleine éclosion

Parmi ses douze adversaires, quatre ont également disputé l’Arc. La France sera de la partie puisqu’André Fabre présente Waldgeist et Talismanic. Quatrième de la belle classique il y a un mois, le premier cité traverse l’Atlantique pour la première fois. Monté par Pierre-Charles Boudot, le fils de Galileo a malheureusement hérité de la corde 12, mais il est capable d’une tranchante fin de course s’il n’est pas émoussé de sa saison. Quant à Talismanic, il est tout simplement le tenant du titre de cette course. Décevant dans l’Arc, le pensionnaire de la casaque Godolphin sera associé à Mickael Barzalona et tentera de réaliser le doublé dans cette épreuve, comme Conduit en 2008 et 2009.

La plus sérieuse rivale d’Enable devrait être Magical. Dixième de l’Arc, elle avait tapé dans l’œil des observateurs ce jour-là pour ses débuts sur la distance. Le 20 octobre, elle a remporté son premier Groupe 1 à Ascot lors des British Champions Fillies & Mares Stakes devant des champions comme Lah Ti Dar ou Coronet. En pleine progression, la pensionnaire du recordman de succès dans cette course, Aidan O’Brien (cinq victoires), est capable d’aller de l’avant, un atout non négligeable sur cette piste.

Roaring Lion face à la délégation américaine

Quadruple lauréat de Groupe 1 cette année, Roaring Lion est devenu une véritable star en Grande-Bretagne. Le tandem formé par Oisin Murphy et le mâle gris de trois ans défraie les chroniques et tente une nouvelle aventure en cette fin de saison : gagner aux États-Unis lors de la Breeders’Cup Classic. Un problème se pose pour le pensionnaire de John Gosden : le passage des pistes en gazon au dirt (sable particulier) dans la plus importante course au monde sur cette surface. Le challenge est difficile à en juger par le fait que la Grande-Bretagne n’a plus gagné depuis 2008 et la victoire de Raven’s Pass… déjà pour le compte de John Gosden.

Accelerate vers la consécration

Parmi les seize champions présents, Accelerate semble a priori difficile à déloger. Invaincu en 2018, le mâle de cinq ans monté par Joël Rosario reste sur quatre victoires, dont trois Groupes 1. Le style de ses succès est impressionnant mais il devra se méfier de Catholic Boy. Monté par Javier Castellano, il a remporté avec facilité les Travers Stakes (Gr.1) le 25 août dernier à Saratoga. Effectuant une petite rentrée, le protégé de Jonathan Thomas tentera d’imiter Arrogate, dernier cheval à avoir réalisé le doublé Travers Stakes-Breeders’Cup Classic, en 2016.

Bob Baffert veut retrouver les sommets

Recordman de victoire dans cette course, avec trois succès conquis en 2014, 2015 et 2016, Bob Baffert délègue deux pensionnaires pour retrouver son sceptre. Choix numéro un du redoutable Mike Smith, McKinzie vient d’effectuer une rentrée victorieuse à Parx dans un Groupe 1. Lauréat de quatre de ses cinq courses, il aborde cette épreuve avec de la fraîcheur et pourrait en être la révélation. Troisième de l’édition 2017, West Coast est un modèle de régularité dans les grandes épreuves. Deuxième de la Pegasus World Cup et de la Dubaï World Cup, il vient une nouvelle fois de prendre un premier accessit pour sa rentrée à Santa Anita derrière Accelerate.

Deux jockeys français seront de la partie. Si Julien Leparoux ne dispose pas de réelle chance avec Toast of New York, Christophe Soumillon sera associé à Thunder Snow. Le pensionnaire de Saïd ben Suroor étant quadruple lauréat de Groupes 1, il ne faudra pas le négliger.