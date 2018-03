Et de 17 Groupes 1 pour Winx !

Ce fut (à nouveau) une simple formalité pour Winx que ces 1.500m des George Ryder Stakes disputés la nuit dernière sur l’hippodrome de Rosehill, en Australie. Il faut voir cette jument de sept ans, à 300m du but, avaler ses adversaires et les contenir tranquillement ensuite jusqu’au poteau sans que son partenaire n’ait à la solliciter… l’impression de facilité est déconcertante, encore plus lorsqu’on prend la mesure de la qualité de ses concurrents.

En effet, la jument affrontait un certain Happy Clapper, que beaucoup d’observateurs annonçaient comme le plus sérieux rival avec lequel elle ait eu à en découdre. D’ailleurs, l’entraîneur de Winx Chris Waller ne s’en cachait pas à l’issue de la course : cette fois plus que les autres, il était anxieux. «Mais Winx», explique-t-il au média australien ABC Grandstand, «rend finalement toujours (s)on métier plus facile».

Direction Ascot ?

Idolâtrée par l’Australie turfiste, Winx a laissé planer le doute quant à la suite de son programme, mais il se murmure çà et là que la fille de Street Cry pourrait faire le déplacement vers Ascot à l’occasion des Queen Ann Stakes. Auquel cas, évidemment, il conviendrait de rapidement voir comment traverser la Manche du 19 au 23 juin prochain pour se rendre au plus célèbre des meetings de courses anglaises!