Et de deux pour Enable et de six pour Dettori dans le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe

Phénoménale. Fantastique. Exceptionnelle. Les superlatifs manquent pour évoquer Enable, sacrée pour la deuxième fois consécutive dans le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, sur deux hippodromes différents : Chantilly en 2017, Paris Longchamp hier après-midi. Absente durant dix mois afin de soigner un souci à un genou, la fille de Nathaniel, qui n’était revenue que le 8 septembre dernier sur la piste en sable de Kempton, a résisté au retour époustouflant de Sea of Class qui a échoué à une courte encolure de la victoire. Cette édition à l’issue incertaine sur le papier s’est finalement transformée en grand cru, sublimé par deux grandes championnes.

Dans l’histoire

Enable est devenue le huitième cheval à remporter deux fois l’Arc de Triomphe après Trêve, Ribot et Corrida, pour ne citer que les plus connus. Chanceuse au tirage au sort des places dans les stalles, la protégée de John Gosden s’est bien élancée et s’est rapidement installée dans le premier quart du peloton. Facile à l’entrée de la ligne droite, elle s’est allongée et a pris l’avantage à 300 mètres du poteau. Alors qu’elle conservait une avance conséquente à cent mètres de la ligne d’arrivée, elle a vu revenir telle une fusée la jeune Sea of Class, battue d’un rien. «Enable a subi un contretemps entre Kempton et l’Arc, de la température», a dit John Gosden en conférence de presse. «Frankie (Dettori) a dit qu’elle n’était pas à son mieux, mais elle a fait le travail. Elle a la classe pour le faire, tout simplement. Bravo à son propriétaire et éleveur. C’est phénoménal de réussir cela après une préparation contrariée, avec blessure à la jambe et contretemps.» Enable a confirmé la réussite des chevaux partant de la stalle numéro 6, avec trois victoires sur les dix dernières années (Solemia en 2012 et Sea The Stars en 2009).

Khalid Abdullah rejoint Marcel Boussac

Cette victoire d’Enable est aussi historique en termes de chiffres. Lanfranco Dettori, déjà détenteur du record de victoires chez les jockeys avant la course, a signé hier un sixième succès. L’Italien de quarante-sept ans a infligé un uppercut à ses plus proches rivaux qui restent à quatre victoires dans la prestigieuse course du premier dimanche d’octobre. De ces derniers, seul Olivier Peslier est encore en activité aujourd’hui. «C’est exceptionnel de gagner deux Arc sur deux hippodrome différents», a déclaré Lanfranco Dettori sur RacingUK. «Tout cela montre à quel point John Gosden est fort, de même que l’équipe et bien évident la pouliche. Même après trente Arc disputés, j’étais très nerveux ce matin. Tout le monde voulait voir Enable gagner!» Khalid Abdullah, célèbre propriétaire saoudien, a inscrit son nom pour la sixième fois au palmarès de cette course, également le record de Marcel Boussac.

Battus mais pas abattus

Sea of Class, deuxième, a montré qu’elle avait la trempe des très grands. Pas aidée pas son numéro de corde tout à l’extérieur, la pépite de William Haggas a tracé une ligne droite de toute beauté, si bien qu’elle peut être considérée comme la «gagnante morale» de l’Arc. Les français du clan Fabre, Cloth of Stars et Waldgeist, n’ont pas démérité, prenant respectivement les troisième et quatrième places. Le premier a confirmé sa grande performance de 2017, où il avait terminé deuxième derrière Enable. Quant au second, il a réussi sa première dans l’Arc après une très belle année 2018.