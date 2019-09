Fabre et Dettori au top à Deauville, où Earthlight, Headman et Skalleti ont aussi marqué les esprits

Lanfranco Dettori, le meilleur jockey

Il est évidemment l’une des meilleures cravaches de l’histoire des courses. Lanfranco Dettori a une nouvelle fois démontré son talent lors du meeting de Deauville, cet été. Quelques semaines avant son début, l’Italien avait frappé fort en remportant le Prix Jean Prat (Gr.1) avec le désormais retraité Too Darn Hot. Deux semaines plus tard, il avait obtenu un sacre dans le convoité Prix Robert Papin (Gr.2) avec A’Ali. En Normandie, Lanfranco Dettori a mené la délégation de chevaux venus de Grande-Bretagne, qui ont fait mal aux français.

Sur les cinq Groupes 1 du meeting, celui qui célèbre ses succès par son traditionnel saut de l’ange en a épinglé deux : le Prix Maurice de Gheest avec Advertise et le Prix Jean Romanet avec Coronet. Au total, il a engrangé trois succès (deux Groupes 1 et un Groupe 2) et deux places d’honneur en seulement sept épreuves courues! C’est dire s’il formé une association redoutable avec l’entraîneur John Gosden. Et ce tandem pourrait encore faire mal durant le week-end de l’Arc…

Classement des jockeys du meeting de Deauville

1. Maxime Guyon, 19 victoires

2. Mickaël Barzalona et Christophe Soumillon, 16

4. Théo Bachelot, 15

5. Pierre-Charles Boudot, 14

André Fabre, le meilleur entraîneur

André Fabre a été le grand sauveur de la délégation tricolore lors de ce meeting. Avec le sacre d’Earthlight dans le Prix Morny, celui qui œuvre, entre autres, pour la casaque Godolphin a même sauvé la France d’un zéro pointé. Si Earthlight a montré qu’il était le patron de la génération des deux ans, André Fabre a aussi pu compter sur Tropbeau, lauréate du Prix Six Perfections (Gr.3) puis du Prix du Calvados (Gr.2). Sur soixante-sept départs, il a remporté seize succès (un Groupe 1, un Groupe 2 et cinq Groupes 3) et quatorze places d’honneur, avec un taux de réussite de 69% dans les cinq premiers. Des chiffres impressionnants qui le propulsent évidemment au rang de tête de liste chez les entraîneurs du meeting de la côte Fleurie.

Classement des entraîneurs du meeting de Deauville

1. André Fabre, 16 victoires

2. Jean-Claude Rouget, 8

3. Yann Barberot et Stéphane Wattel 7

5. Pia Brandt, Stéphane Cérulis et Frédéric Rossi, 6

Les plus belles impressions deauvillaises

Earthlight (entraîné par André Fabre), lauréat du Prix Morny (Gr.1) : il a été le seul à contrecarrer l’hégémonie britannique. Après deux succès pour autant de sorties en début de carrière, Earthlight a débuté son meeting par le Prix de Cabourg (Gr.3). Le poulain d’André Fabre a alors laissé son principal opposant à quatre longueurs, laissant une fantastique impression. Puis, malgré un terrain assoupli que craignait son entraîneur, le fils de Shamardal a démontré son courage et son talent en résistant à Raffle Prize dans le Prix Morny. Ce premier succès dans un Goupe 1, engrangé dans des conditions qui n’étaient pas à son avantage, démontre qu’il s’agit probablement du meilleur Pur-sang de deux ans actuellement stationné en Europe. Earthlight pourrait disputer les Dewhurst Stakes le 12 octobre prochain à Newmarket.

Headman (entraîné par R. J. Charlton), lauréat du Prix Guillaume d’Ornano (Gr.2) : certes il n’a pas gagné avec plusieurs longueurs d’avance mais le style de ce succès a démontré le grand talent de ce cheval. Désinvolte lauréat du Prix Eugène Adam (Gr.2) à Saint-Cloud, le protégé de Roger Charlton a fait face à un terrain très souple dans le Prix Guillaume d’Ornano. En dernière position d’un petit peloton dans une course sans train, le fils de Kingman n’a pu déployer ses grandes foulées. Malgré tous ces points négatifs, Headman a réussi à s’imposer devant Roman Candle et Flop Shot. En pleine progression, le poulain de trois ans monté par Jason Watson pourrait faire très mal à ses rivaux lors des Irish Champions Stakes (Gr.1), le 14 septembre au Curragh.

Skalleti (entraîné par J. Reynier), lauréat du Prix Quincey (Gr.3) : Il pourrait être l’une des révélations de l’année. Lauréat de cinq de ses six courses de l’année, Skalleti s’est présente pour une septième victoire dans le Prix Quincey le 25 août. Le pensionnaire de Jérôme Reynier devait passer plusieurs tests. Il s’agissait de ses débuts sur un parcours en ligne droite, au niveau Groupe et sur l’hippodrome de Deauville. Revenu facilement sur les premiers à trois cents mètres du poteau, Skalleti a rapidement pris le meilleur sur Stunning Spirit, s’imposant d’une longueur. Il a aussi permis à son entraîneur de remporter un premier Groupe en France. Skalleti n’a pas encore montré ses limites et nul doute qu’au vu de cette performance, il peut encore monter plus haut. La prochaine marche pourrait être le Prix Daniel Wildenstein (Gr.2) lors du week-end parisien de l’Arc de Triomphe.