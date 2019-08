Fin de carrière prématurée pour les talentueux Too Darn Hot et Inns Of Court et Polydream

On les regrettera autant qu’ils ont brillé. La première semaine du mois d’août a été une véritable hécatombe pour les champions des courses de plat. Quelques semaines après le décès de Sea of Class, dauphine d’Enable dans le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, Too Darn Hot, meilleur Pur-sang de trois ans sur le mile, est lui aussi obligé de stopper sa carrière à cause d’une blessure. Le champion de John Gosden aura marqué le début de l’été avec deux grandes victoires à Deauville et Goodwood.

Too Darn Hot au haras à seulement trois ans

Vainqueur des Sussex Stakes (Groupe 1) le 31 juillet, Too Darn Hot ne reviendra pas en compétition. Des examens poussés ont révélé une fêlure au canon, os situé au-dessus du boulet. Le fils du champion Dubawi termine sa carrière avec six victoires en neuf courses, dont trois Groupes 1 : les Dewhurst Stakes le 13 octobre à Newmarket, le Qatar Prix Jean Prat le 7 juillet à Deauville et les Sussex Stakes, sans oublier ses places de prestige, cette année, dans les 2000 Guinées Irlandaises (deuxième) et les St James’s Palace Stakes (troisième). «Nous sommes vraiment tristes à l’idée de ne plus revoir ce champion en piste. Il nous a tellement donné depuis un an avec ses trois Groupes 1 et ce succès fantastique dans les Qatar Sussex Stakes…», a déclaré Simon Marsh, manager de la casaque Lloyd-Webber, au média britannique The Racing Post.

Polydream destinée à être poulinière

En digne fille d’Oasis Dream, triple lauréat en Groupe 1, Polydream avait un destin tout trouvé pour l’après-compétition, celui de reproduire. Après sa décevante septième place dans le Prix Maurice de Gheest le 4 août, son entourage a annoncé la fin de la carrière de sa protégée. Entraînée par Freddy Head, la pouliche de quatre ans a remporté cinq de ses onze courses, avec un brillant succès de Groupe 1, le 5 août 2018, dans le LARC Prix Maurice de Gheest. Dès deux ans, elle avait démontré ses qualités en se classant deuxième du Qatar Prix Marcel Boussac à Chantilly. Sa non-participation au Breeders’Cup Mile, le 3 novembre 2018 à Churchill Downs, restera une ombre au tableau. Pas assez souple lors du contrôle vétérinaire, elle n’avait pas été autorisée à courir malgré une première chance. En 2019, elle a malgré tout franchi le poteau en tête à une reprise, le 4 juillet à Paris Longchamp lors du Prix de la Porte Maillot (Groupe 3).

Inns of Court s’arrête sans Groupe 1 au palmarès

Mileur devenu sprinteur en 2019, Inns of Court quitte les courses avec sept victoires à son palmarès dont trois Groupes 3 (les Prix du Palais Royal et de la Porte Maillot en 2017 et puis le Prix de Ris-Orangis en 2018) et un Groupe 2 (le Prix du Gros-Chêne en 2019). Son année 2019 a été tout aussi réussie avec un succès dans le Prix Servanne, Listed disputée à Maisons-Laffitte. Il a ensuite impressionné en remportant avec une grande facilité le Prix du Gros-Chêne le 2 juin à Chantilly, jour du QIPCO Prix du Jockey Club. Âgé de cinq ans, le Pur-sang entraîné par André Fabre aurait pu courir lors du Meeting Royal Ascot mais son entourage a préféré la défense de son titre dans le Prix de Ris-Orangis, dont il a terminé deuxième derrière King Malpic. Blessé à l’issue de cette course selon Lisa-Jane Graffard, manager de Godolphin en France, interrogée par nos confrères de Jour de Galop, Inns of Court entre au haras. Il n’aura pas gagné de Groupe 1 mais ses meilleures performances à ce niveau resteront des deuxièmes places, en 2018, dans les Prix Jacques le Marois et de la Forêt.