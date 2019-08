French King remporte avec style le Longines Grand Prix de Berlin

Temps fort de l’année en Allemagne, le Longines Grand Prix de Berlin s’est disputé dimanche devant dix mille spectateurs sur l’hippodrome de Hoppegarten. Ce Groupe 1 a sacré par le passé des champions comme Danedream, vainqueur par la suite du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe. Six concurrents se sont présentés lors de cette édition d’un bon niveau. Dans une course menée par Communique, le favori Old Persian s’est placé dans son dos tandis que French King, pour la France, est resté à l’extérieur de ce dernier. Venant facilement à quatre cents mètres de l’arrivée, Olivier Peslier a actionné son partenaire qui s’est imposé, non sans pencher un peu dans la ligne droite. Old Persian, pensionnaire de la casaque Godolphin, n’a pu subtiliser la deuxième place à Communique dans les derniers mètres.

French King en route vers l’Arc?

Très régulier au début de sa carrière, French King a connu une saison 2018 sans véritable coup d’éclat, avec de belles places dans différentes Listeds. Cette année, le fils de French Fifteen est transfiguré. Lauréat de l’Amir Trophy à Doha devant Royal Julius et Hunting Horn, le protégé de Henri-Alex Pantall s’est ensuite imposé pour la première fois dans un Groupe 2 à Cologne. French King a continué sa campagne en Allemagne, obtenant un nouveau sacre à ce niveau à l’occasion du Hansa-Preis (Gr.2) à Hambourg, devant Royal Youmzain. Alors que la France n’avait plus gagné le Grand Prix de Berlin depuis 2012 avec Méandre, French King a donc obtenu son premier Groupe 1, succédant au palmarès à Best Solution.

«French King s’est très bien comporté et semble avoir vraiment progressé toute l’année, notamment sur le plan mental», a déclaré Henri-Alex Pantall au Racing Post. «En regardant l’après-course, nous nous sommes rendu compte qu’Olivier Peslier était le seul à ne pas avoir bougé et les autres étaient tous au travail. Il a produit une accélération vraiment révélatrice dans les trois cents derniers mètres, bien qu’il ait dévié un peu vers sa droite. Nous n’avons aucune idée de ce qui nous attend et nous en parlerons avec son propriétaire.» Les bookmakers ont déjà placé French King à 33/1 lors du prochain Prix de l’Arc de Triomphe.

Deuxième, Communique venait de remporter les Princess Of Wales’s Stakes (Gr.2) à Newmarket. La protégée de Mark Johnston a résisté de peu à Old Persian. Le lauréat de la Longines Dubaï Sheema Classic (Gr.1) à Meydan a quelque peu rassuré après son échec dans la Coronation Cup.

Red Torch pour le doublé Pantall-Peslier

Disputé avant le Grand Prix de Berlin, le Hoppegartener Fliegerpreis était la deuxième belle épreuve du jour. Le tandem Pantall-Peslier a une nouvelle fois brillé avec Red Torch. Lauréat d’un Quinté à Dieppe au mois de juin, il venait de finir cinquième d’une Listed à Deauville. Red Torch a obtenu un premier succès dans une Listed, devançant facilement Mubaalegh et Big Boots.