Gaining et Watch Me, les belles impressions toulousaines

La page des Groupes se referme pour l’année 2018 dans les courses de galop de plat. Le Prix Fille de l’Air a, comme d’habitude, conclu la saison en ce début du mois de novembre. Et l’on retiendra le nom de Gaining, pensionnaire d’Henri-François Devin, comme l’ultime lauréat à ce niveau. Il ne reste désormais plus que quelques Listed, le quatrième niveau de compétition en France, pour tenir en haleine les passionnés de cette discipline.

Gaining ou la force Devin

L’année 2018 restera marquée par l’arrivée du jeune Henri-François Devin dans le clan des vainqueurs de Groupe 1. Grâce à Nonza dans le Darley Prix Jean Romanet, l’entraîneur cantilien a fait son entrée dans le cercle des grands. Outre ce succès estival, il a connu d’autres joies à l’image du Prix Fille de l’Air (Gr.3) remporté de belle manière samedi à Toulouse avec Gaining. La fille d’American Post, âgée de quatre ans, confirme sa belle année pour signer une première victoire dans un Groupe 3.

Lauréate d’une Listed, le Prix Solitude, à la même période l’an passé à Saint-Cloud, elle s’est contentée de quatrièmes places dans des courses d’un niveau supérieur (Prix Allez France, Gr.3 et Prix Corrida, Gr.2). Délaissée par les parieurs, la pensionnaire de Henri-François Devin n’a laissé aucune chance à ses adversaires pour signer la plus belle performance de sa carrière. «La jument a mis un beau coup de rein pour terminer a déclaré son jockey», Vincent Cheminaud, au micro d’Equidia. «C’est une belle victoire. Elle avait réussi de bonnes performances avant d’avoir des soucis. Ce qu’elle fait aujourd’hui est vraiment bien.»

Watch Me… à revoir

Troisième pour ses débuts en compétition il y a tout juste un mois, Watch Me a inscrit son nom au palmarès du Critérium du Languedoc, labellisé Listed. La fille d’Olympic Glory, associée à Pierre-Charles Boudot, a fait la différence dans la dernière ligne droite, même en tardant à trouver le passage. La galopeuse de deux ans de Francis-Henri Graffard a succédé au palmarès de cette course à Latita, placée en Groupe en 2018, et Heuristique, troisième de la Poule d’Essai des Pouliches en 2017, preuve de la qualité de cette course pour espérer jouer les belles joutes printanières.