Glorious Forever et Beauty Generations, grands gagnants du dimanche de gala à Hong Kong

C’était un dimanche de premières sur l’hippodrome majestueux de Sha Tin, le deuxième champ de courses de la presqu’île de Hong Kong avec Happy Valley. En effet, jamais le jockey brésilien Silvestre de Sousa, ni l’entraîneur local Frankie Lor, n’avaient inscrit leurs noms au palmarès de la Longines Hong Kong Cup. Il en est de même pour l’entraîneur Anthony Stephen Cruz, vainqueur du Hong Kong Vase et pour le jockey mauricien Karis Teetan brillant lauréat du Hong Kong Sprint.

Glorious Forever résiste à Deirdre

Bien parti malgré son numéro à l’extérieur, Glorious Forever a contrôlé toute la course et s’est imposé de toute une classe dans la Longines Hong Kong Cup, une belle épreuve de Groupe 1. Ancien cheval d’Ed Walker, ce Pur-sang de quatre ans a franchi un cap en Asie. Deuxième d’une des courses préparatoires, l’élève de Frankie Lor a décroché la plus belle victoire de sa carrière, succédant au palmarès à des grands noms comme Maurice, Vision d’État ou encore Pride. Champion du monde des jockeys la semaine dernière, Silvestre de Sousa a brillé pour la première fois dans cette grande course. Christophe Lemaire, jockey français installé au Japon, a échoué à la deuxième place avec Deirdre, entraînée par Mitsuru Hashida. Le seul cheval européen au départ, Stormy Antarctic (Ed Walker), s’est classé huitième.

Beauty Generation, acte 2

S’il y a un nom à retenir de ce dimanche de gala, c’est bien celui de Beauty Generation. Le champion de John Moore, aujourd’hui âgé de six ans, a conservé son titre dans le Longines Hong Kong Mile (Gr.1)… et de quelle manière ! Jamais actionné par son jockey Zac Purton, il a survolé la course de la tête et des épaules, démontrant une rare facilité. Beauty Generation a devancé de trois longueurs sa dauphine Vivios. John Moore, son entraîneur australien installé à Hong Kong, a décroché le Mile pour la quatrième fois de sa carrière. Quant à Zac Purton, il est désormais triple lauréat de ce Groupe 1 disputé sur 1.600m. Le tricolore Inns of Court, bien parti, n’a jamais fait illusion dans la phase finale et s’est classé dernier.

Exultant et Mr Stunning à l’honneur

À l’issue d’une superbe lutte, Exultant a dominé la japonaise Lys Gracieux dans le Hong Kong Vase. Cheval Irlandais, le fils de Teofilo a rejoint l’effectif d’Anthony Stephen Cruz en 2018. Placé en Groupe 1 sur cet hippodrome à la fin du mois de mai, Exultant a décroché un premier succès au plus haut niveau. Eziyra, entraînée par Dermot Weld et montée par Christophe Lemaire, s’est classée troisième. Le français Waldgeist (André Fabre), très malheureux à la sortie du dernier tournant, a pris une bonne cinquième place. Enfin, le Longines Hong Kong Sprint est revenu à Mr Stunning pour la deuxième fois consécutive. Il est devenu le sixième cheval à remporter à deux reprises ce Groupe 1 disputé sur 1.200m. Mention spéciale à Karis Teetan, jockey mauricien émérite, vainqueur avec ce sprinteur de qualité.