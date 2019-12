Glory Vase et Admire Mars ont été les stars du grand dimanche de Hong Kong

Cette fois, c’est bel et bien la fin de l’année pour les Européens qui avaient fait le traditionnel voyage jusqu’à Hong Kong. Il restera, en fin de mois, un très grand rendez-vous au Japon avec le retour de la championne Almond Eye mais Sha Tin a clos les joutes automnales. Les chevaux du Vieux Continent n’ont pas spécialement brillé, contrairement aux japonais.

Glory Vase soulève… le Vase

Il a fallu réaliser un drôle de slalom dans la phase finale pour se frayer un chemin. Glory Vase, englué dans le peloton, s’est extirpé à quatre cents mètres du poteau puis a pris l’avantage dans les deux cents derniers mètres avant de s’envoler vers le sacre dans le Longines Hong Kong Vase (Groupe 1). Le pur-sang de quatre ans, entraîné par Tomohito Ozeki et associé au jockey star Joao Moreira, a remporté devant Lucky Lilac et Exultant la plus belle course de sa carrière, lui qui comptait à son palmarès un Groupe 2 japonais, le Nikkei Shinshun Hai, décroché au début de l’année. Glory Vase, fils du champion Deep Impact, a battu le record de la course! Il a fêté sa quatrième victoire en dix courses. À noter qu’il restait sur une très bonne performance dans un Groupe 1, une deuxième place dans le Tenno Sho Spring, fin avril.

Résultats mi-figue mi-raisin pour les Européens

Côté européen, on retiendra la très belle fin de course d’Oisin Murphy et la petite championne japonaise Deirdre, lauréate d’un Groupe 1 en Europe (Nassau Stakes). Ils ont terminé quatrièmes, tout proche du podium. Called to the Bar, un des deux représentants tricolores ce dimanche, a pris la cinquième place. L’élève de Pia Brandt, monté par Maxime Guyon, s’est montré courageux dans la phase finale pour garder cette bonne place. Les concurrents britanniques ont tous déçu, terminant loin dans la feuille des résultats: True Self (Willie Mullins) est septième sur quatorze, Young Pascal (William Haggas) a pris la neuvième place, Anthony van Dyck (Aidan O’Brien) a fini douzième, Aspetar (Roger Charlton), treizième et Mount Everest (AP.O’Brien), dernier.

Admire Mars, la suite logique

Patients dans le dos de la star de Hong Kong, Beauty Generation, Admire Mars et Christophe Soumillon ont patienté avant de prendre le meilleur un peu avant le poteau des cent derniers mètres. À la manière des forts, le Pur-sang de trois ans de Yasuo Tomomichi s’est imposé dans le Longines Hong Kong Mile (Gr.1), offrant un deuxième sacre dans cette course à la multiple cravache d’or française, qui s’était déjà imposé il y a onze ans avec Good Ba Ba. Admire Mars a dominé Waikuku et surtout Beauty Generation, double tentante du titre. Il a confirmé son énorme potentiel après être resté invaincu à deux ans, gagnant ses quatre courses. Il a remporté son troisième Groupe 1 après les Asahi Hai Futurity Stakes en décembre 2018 et la NHK Mile Cup en mai dernier. «C’était le meilleur cheval de deux ans au Japon l’an passé», a rappelé Christophe Soumillon au micro d’Equidia. «Il a remporté cette année l’équivalent japonais de notre prix Jacques-le-Marois. Sur le papier, c’est un cheval qui a toujours montré des belles choses. Ses galops ici ont été tous bons, j’étais très confiant. J’ai profité du dos de Beauty Generation, et mon cheval a été très courageux.»