Godolphin récompense le personnel des courses et de l’élevage

Pour la troisième année consécutive, Godolphin, écurie du cheikh Mohammed ben Rachid al-Maktoum, émir du Dubaï, vice-président et Premier ministre des Émirats arabes unis, a organisé sa cérémonie de remise des Trophées du personnel des courses et de l’élevage. Sept mois après la réouverture de Paris Longchamp, il était logique de voir cette édition prendre place sur l’hippodrome phare des courses françaises.

«Remercier les gens qui travaillent en coulisses»

Au programme, il y avait six catégories variées, du cavalier/cavalière d’entraînement au personnel administratif en passant par le jeune espoir et le personnel de haras. Dix-neuf jurés ont épluché les nombreuses candidatures pour sélectionner trois finalistes dans chaque catégorie. «L’idée de départ vient de Son Altesse Cheikh Al Maktoum lui-même», a déclaré Lisa-Jane Graffard, manager de l’écurie Godolphin en France. «Il souhaitait sortir de l’ombre les hommes et femmes qui travaillent dans les écuries et les haras, qui sont le moteur de notre sport. Les courses n’existeraient pas sans eux. On y passe de belles journées, il y a plein de gagnants et on y vit plein de moments de joie et bonheur. Il faut vraiment remercier les gens qui travaillent en coulisses.»

Les réactions des lauréats

Pascal Veron, du haras de Meautry, propriété d’Édouard de Rothschild, dans le Calvados, a été désigné employé de l’année et meilleur dans la catégorie du personnel de haras: «C’est fait ! Je remercie mon directeur, mon employeur et toute ma famille. Merci aussi à Godolphin et France Galop. C’est formidable de recevoir ce prix.»

Aude Duporté, employée chez l’Italien Gianluca Bietolini, a été sacrée cavalière d’entraînement de l’année.

Jean-François Eudes, employé chez Xavier Thomas Demeaulte dans les Landes, a reçu le prix leadership/responsable d’équipe de l’année: «Je suis très heureux d’être là où je suis, je m’entends parfaitement avec mon patron. C’est grâce à lui que je suis là. S’il n’avait pas fait le nécessaire pour m’inscrire, je n’aurais pas ce titre. »

Christine Dutertre, employée au haras du Mezeray, dans l’Orne, s’est vu remettre le Trophée du personnel administratif: «Je suis très émue, très fière. C’est le sentiment du travail bien fait ! »

Mélody Bailleul, employée chez Élisabeth Bernard à La Teste-de-Buch en Gironde, a été récompensée au titre de son dévouement pour les courses: «Merci Madame Bernard qui m’a inscrit et croit en moi.»

Vincent Hector, également employé chez Xavier Thomas Demeaulte, a été distingué en tant que meilleur Jeune Espoir: «J’ai beaucoup de personnes à remercier en commençant par mon patron et mes parents. Tout va très vite, je ressens beaucoup d’émotion!»